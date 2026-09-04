FC Porto: Froholdt sai de maca após violento choque (veja o vídeo)

O lance acabou por ditar a expulsão do jogador de Moreira de Cónegos, após o árbitro ter sido chamado pelo VAR. Liberato ficou visivelmente em choque com o sucedido, tendo rezado por Froholdt e chorado. Ao sair do relvado foi confortado por colegas e adversários.

O FC Porto venceu a partida por 2-1, após ter estado a perder. Desta forma soma os cinco jogos por vitórias na I Liga e mantém-se líder isolado.