Desporto
FC Porto: Froholdt sai de maca após violento choque (veja o vídeo)
Jogador dinamarquês gerou apreensão no Dragão. Guilherme Liberato chorou, não por ter sido expulso, mas pela situação que gerou.
Ao minuto 87 do jogo FC Porto-Moreirense, uma disputa de bola aérea entre Victor Froholdt e Guilherme Liberato gelou o estádio do Dragão. O jogador dinamarquês caiu inanimado e permaneceu no relvado durante alguns minutos. Foi depois transportado de maca.
O lance acabou por ditar a expulsão do jogador de Moreira de Cónegos, após o árbitro ter sido chamado pelo VAR. Liberato ficou visivelmente em choque com o sucedido, tendo rezado por Froholdt e chorado. Ao sair do relvado foi confortado por colegas e adversários.
O FC Porto venceu a partida por 2-1, após ter estado a perder. Desta forma soma os cinco jogos por vitórias na I Liga e mantém-se líder isolado.