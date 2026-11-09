Histórias de fair play e ética no Desporto ganham vida num livro que faz uma vénia ao cartão branco

Porque os valores, o fair-play e os comportamentos éticos no Desporto em Portugal importam, as história que levaram à amostragem do cartão branco, um recurso pedagógico pioneiro em Portugal implementado, em 2015, pelo Instituto Português da Juventude (IPDJ), através do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED), deram origem ao livro Cartão Branco/Uma década a construir Valores.

Esta segunda-feira, dia 9 de novembro, na sala de conferências do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, foram muitos os que marcaram presença no evento de lançamento da obra literária da autoria de Jorge Rio Cardoso, incluindo Emídio Guerreiro, antigo Secretário de Estado do Desporto e da Juventude. Apesar de ausente, em Brasília, onde se encontra a ajudar o governo brasileiro a implementar um plano de ética no desporto, os integrantes do projeto destacaram a importância de José Lima na criação do cartão branco. Um deles João Capela, antigo árbitro e um dos primeiros embaixadores do cartão que premeia o fair play no Desporto e que já distinguiu o Diário de Notícias.

Uma das histórias que pode ser descoberta no livro, e que o DN também já contou, envolve a atleta olímpica Jessica Inchude, que protagonizou um dos momentos de fair play do ano passado. Durante os Campeonatos de Portugal de Pista, realizados em Pombal, em fevereiro de 2025, a atleta lançou o peso a 19,18 metros e conquistou o primeiro lugar, derrotando a colega de equipa e ex-campeã europeia e mundial, Auriol Dongmo, que sofrera uma lesão muito grave em 2024 e tinha sentido dificuldades no regresso à competição. Quando subiu ao pódio, Jessica ofereceu a medalha de campeã a Auriol.

“Sou uma grande admiradora da Auriol, pela sua força de vontade, pela perseverança em ultrapassar qualquer obstáculo. Eu estava muito concentrada na minha prova, mas percebi que ela depois do primeiro lançamento ficou deitada, em esforço, mas ainda assim continuou a lançar. Obteve o que pretendia, que eram os mínimos para os Europeus, e num gesto simbólico ofereci-lhe a minha medalha porque é uma grande lutadora e admiro muito isso”, contou, na altura, a lançadora do Sporting, num testemunho replicado no livro agora lançado.

No final do evento, Rui Gonçalves, presidente do IPDJ, e Manuel Queiroz, presidente do CNID-Associação dos Jornalistas de Desporto assinaram um protocolo de colaboração para a promoção do concurso Ética e fair play no desporto, Pela Imagem, integrado nas comemorações do 60.º aniversário do CNID.

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