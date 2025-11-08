Há um cartão que premeia o fair play no Desporto e já foi mostrado 1362 vezes este ano

A olímpica Jessica Inchude protagonizou um dos momentos de fair play deste ano. Durante os Campeonatos de Portugal de Pista, realizados em Pombal, em fevereiro, a atleta de 28 anos lançou o peso a 19,18 metros e conquistou o primeiro lugar, derrotando a colega de equipa e ex-campeã europeia e mundial, Auriol Dongmo. Quando subiu ao pódio, Jessica ofereceu a medalha de campeã a Auriol, que sofrera uma lesão muito grave em 2024, que inclusive a afastou dos Jogos Olímpicos Paris2024, e tinha sentido dificuldades no regresso à competição.“Sou uma grande admiradora da Auriol, pela sua força de vontade, pela perseverança em ultrapassar qualquer obstáculo. Eu estava muito concentrada na minha prova, mas percebi que ela depois do primeiro lançamento ficou deitada, em esforço, mas ainda assim continuou a lançar. Obteve o que pretendia, que eram os mínimos para os Europeus, e num gesto simbólico ofereci-lhe a minha medalha porque é uma grande lutadora e admiro muito isso”, contou, na altura a lançadora do Sporting. O gesto valeu-lhe um Cartão Branco, um recurso pedagógico pioneiro em Portugal implementado em 2015, pelo Instituto Português da Juventude (IPDJ). O cartão de Jessica Inchude é um dos 1362 mostrados este ano, segundo os números avançados por José Lima, do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED), na cerimónia de atribuição dos prémios, que promovem o fair play e o respeito mútuo, que se realizou na quinta-feira, dia 6 de novembro, no Auditório do Centro de Juventude de Lisboa, em Lisboa, e que contou com a presença do secretário de Estado do Desporto, Pedro DiasOutro gesto de enorme desportivismo deste ano aconteceu no passado dia 7 de setembro, numa prova de duatlo (corrida e ciclismo). O jovem Guilherme Costa e Silva, da Associação Batalha Escola de Triatlo – BEST, surpreendeu todos os presentes ao abdicar da vitória. Habitualmente vencedor na sua categoria (Infantis), Guilherme liderou a prova do início ao fim, mas na reta final, decidiu abrandar e permitir que Javier Gómez Rilo, da Sociedade de Instrução e Recreio Os Pimpões, cortasse a meta em primeiro lugar. O gesto foi uma "prenda" para o aniversariante Javier. O gesto foi aplaudido por todos os participantes, treinador e público e levou a árbitra Liliana Sares a atribuir-lhe o cartão branco.Futebol profissional ainda não adotou medida, mas...Faz no sábado, dia 8 de novembro, um ano que o futebol português assistiu a um dos maiores e inesperados gestos de fair play, quando Pepê abdicou de um lance, depois de se isolar em direção à baliza do Estoril e ficar em boa posição para marcar golo, quando viu que o adversário se lesionou e caiu no relvado. O gesto de desportivismo do jogador do FC Porto aconteceu ao minuto 23 do jogo da 10.ª jornada da I Liga 2024/25. Pepê optou por parar a jogada para o adversário ser assistido. "Se fosse comigo também gostaria que fizessem o mesmo. Fico triste ao ver um colega de trabalho assim, então parei o jogo para que pudesse ser assistido", disse o portista, que viu o lance correr Mundo e viu a Liga Portugal atribuir-lhe o Prémio Neno – Fair Play. A atitude do jogador mereceria certamente um cartão branco, mas o futebol profissional ainda não figura entre as 34 modalidades (e 94 entidades) que o adotaram. Algo que poderá mudar em breve. O Presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, Luciano Gonçalves, estará empenhado, inclusive em exportar a ideia e levar a iniciativa ao IFAB - The International Football Association Board - o órgão que regulamenta as regras do futebol. "Vamos sempre buscar as coisas negativas, e desvalorizamos as positivas. Valorizemos cada vez menos o que nada traz de benéfico. Não contribuímos para ambientes tóxicos no desporto em Portugal", referiu o responsável pela arbitragem, sem querer comentar a polémica com a alegada pressão do FC Porto sobre o árbitro Fábio Veríssimo, no jogo do passado domingo, com o Sp. Braga.De emprestar patins a adversário a pedir aos adeptos para não ofenderem a equipa de arbitragemEstes prémios premeiam quem no exercício da sua função, promoveu o fair play, por isso os árbitros são o grande parceiro da iniciativa do Plano Nacional de Ética no Desporto. A parceria com a Confederação de Associações de Juízes e Árbitros de Portugal tem o objetivo de promover valores na prática desportiva, através do reconhecimento de comportamentos eticamente relevantes.Este ano, a árbitra Mariana Fontes, da Associação de Basquetebol de Leiria, destacou-se ao mostrar 17 cartolinas brancas. Além disso, enquanto presidente do Conselho de Arbitragem distrital, dinamizou ações de formação e sensibilização, promovendo a adoção de comportamentos éticos entre os jovens árbitros. E foi por isso distinguida com uma menção honrosa.Também o árbitro André Gordo, da Associação de Futebol de Évora, teve uma menção honrosa, por ter exibido uma cartolina branca ao futebolista do do FC Serpa, Pedro Seixas, que se dirigiu à bancada a pedir aos adeptos que parassem com os comentários ofensivos dirigidos à equipa de arbitragem. O futebol de formação e amador é mesmo o maior viveiro de desportivismo em Portugal, com 733 cartões brancos mostrados, quase o dobro das federações todas juntas (494).O vencedor da categoria foi José Costa (patinagem artística), que reconheceu a atitude da selecionadora da Associação de Patinagem de Aveiro, que cedeu uns patins de uma atleta da sua equipa a outro atleta da Associação do Porto, permitindo que ele continuasse a competir na prova Inter-Regiões de Patinagem Artística "100 anos da FPP". Premiados do Cartão Branco Vencedores na categoria-EntidadesFederação Portuguesa de TénisFederação Portuguesa de VoleibolMenções honrosasFederação Portuguesa de CorfebolAssociação de Basquetebol de LeiriaVencedor do Prémio RevelaçãoAssociação Rede de Universidades da Terceira Idade (RUTIS)Menção honrosaColégio MilitarVencedor na categoria-Árbitros e JuízesJosé Costa – Patinagem ArtísticaMenções honrosasDavid Machado – FutebolMariana Fontes – BasquetebolNuno Pinto – FutsalAndré Gordo – FutebolGustavo Fonseca – CorfebolJosé Louro – BadmintonSílvia Coelho – Hóquei em PatinsNa categoria-Jornalismo que transformaRTPRRABola.Cartão branco. O cartão que não castiga, faz bem ao futebol e já salvou vidas