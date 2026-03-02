Diário de Notícias distinguido com Cartão Branco nos 10 anos da iniciativa do IPDJ

O Diário de Notícias foi um dos distinguidos na cerimónia que assinalou os dez anos do Cartão Branco, iniciativa promovida pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), realizada esta segunda-feira, em Lisboa. Entre diversas personalidades e entidades ligadas ao desporto nacional, o título histórico da imprensa portuguesa destacou-se por ser o único jornal generalista a receber esta distinção, num reconhecimento do papel dos media na promoção de valores éticos no desporto.A homenagem integrou um conjunto mais alargado de prémios atribuídos a agentes desportivos e institucionais que, ao longo da última década, contribuíram para divulgar comportamentos positivos e combater a normalização de episódios negativos frequentemente associados à competição. Ao distinguir o Diário de Notícias, bem como outros órgãos de comunicação social desportivos, o IPDJ sublinhou a importância do jornalismo responsável na construção de uma cultura desportiva baseada no respeito, na integridade e no fair play, dando visibilidade não apenas aos resultados, mas também aos exemplos que inspiram atletas e público.Criado pelo Plano Nacional de Ética no Desporto, o Cartão Branco surgiu como ferramenta pedagógica destinada a valorizar atitudes corretas dentro e fora das competições. Ao longo de dez anos, a iniciativa consolidou-se sobretudo nos escalões de formação, incentivando jovens praticantes a compreender que competir implica regras, empatia e espírito de equipa. O reconhecimento público de comportamentos exemplares tornou-se, entretanto, um sinal de orgulho para atletas, treinadores e famílias..Ao incluir órgãos de comunicação social entre os premiados, a organização reforça a ideia de que a ética desportiva não depende apenas de quem joga, treina ou arbitra, mas também de quem narra e interpreta o jogo. A distinção do Diário de Notícias simboliza, assim, a responsabilidade partilhada entre desporto e sociedade: informar também é educar, e dar palco aos bons exemplos é parte essencial da mudança cultural que o Cartão Branco procura consolidar para a próxima década. Na cerimónia foi ainda apresentado o hino do Cartão Branco: "Mais do que vencer"..Cartão Branco celebra 10 anos de promoção do fair play no desporto português.Cartão branco do 'fair play' estreia-se em competição de sub-14