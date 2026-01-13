FC Porto considera incompreensível nomeação de Veríssimo para clássico da Taça de Portugal

A nomeação do árbitro Fábio Veríssimo para dirigir o clássico entre FC Porto e Benfica, na quarta-feira, dos quartos de final da Taça de Portugal de futebol, é incompreensível, criticaram esta terça-feira, 13 de janeiro, os dragões.“A decisão do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) de proceder a esta nomeação é, do ponto de vista objetivo, absolutamente incompreensível e suscetível de afetar negativamente a imagem e a credibilidade do futebol português, além de se revelar prejudicial para o próprio árbitro envolvido”, refere o clube, em comunicado.Em 2025/26, Fábio Veríssimo já dirigiu dois jogos do FC Porto, ambos para a I Liga, prova na qual os dragões são líderes isolados, e que resultaram em processos instaurados pelo Conselho de Disciplina (CD) federativo.O caso mais recente remonta a 02 de novembro de 2025, quando, na 10.ª jornada do campeonato, o juiz da associação de Leiria relatou uma alegada tentativa de pressão à equipa de arbitragem por parte do FC Porto durante o intervalo da vitória azul e branca na receção ao Sporting de Braga (2-1).De acordo com o relatório de Fábio Veríssimo, o árbitro deparou-se no balneário com um televisor a passar repetidamente alguns lances da primeira parte daquele jogo, sem que o dispositivo pudesse ser desligado..Fábio Veríssimo denuncia tentativa de pressão por parte do FC Porto ao intervalo do jogo com o Sp. Braga. Quase dois meses depois, em 27 de dezembro, o CD da FPF aplicou uma coima de 12.750 euros ao FC Porto, por inobservância qualificada de outros deveres, tendo os dragões recorrido dessa sanção para o TAD..FPF instaura processo disciplinar ao FC Porto por alegada pressão a Fábio Veríssimo. Antes de proferir essa decisão, o CD da FPF já tinha aberto um processo de inquérito sobre factos ocorridos na vitória do FC Porto em Arouca (4-0), em 29 de setembro, para a sétima jornada da I Liga, na sequência de uma participação disciplinar submetida pelos dragões contra Fábio Veríssimo.Na altura, o FC Porto acusou o árbitro de ter feito ameaças e outras formas de intimidação a dirigentes do emblema azul e branco após o desafio em Arouca e de as ter concretizado na receção ao Sporting de Braga, sendo que o desfecho do processo instaurado pelo CD da FPF ainda não é conhecido..FC Porto responde a processo disciplinar com denúncia de ameaças de Fábio Veríssimo a dirigentes em Arouca. Os dragões admitem agora que a nomeação de Fábio Veríssimo para o clássico com o Benfica insere-se “numa sucessão de decisões tomadas pelo CA que têm contribuído para a progressiva erosão da confiança no setor da arbitragem e para a descredibilização do futebol português”.Reiterando que a estrutura liderada por Luciano Gonçalves deixou de ter condições para continuar em funções, o FC Porto questiona se o projeto apresentado pela direção da FPF para o setor da arbitragem “continua a oferecer as garantias necessárias para assegurar um futuro credível, transparente e sustentável para o futebol português”.Fábio Veríssimo, de 43 anos, é internacional desde 2015 e já dirigiu dois jogos entre FC Porto e Benfica, o último dos quais em 23 de dezembro de 2021, quando os ‘dragões’ venceram em casa (3-0), nos oitavos da Taça de Portugal.Os dois rivais contam por triunfos as duas partidas por si disputadas esta época na presença do juiz leiriense, que também foi criticado pelo Benfica antes da vitória ‘encarnada’ sobre o bicampeão nacional Sporting (1-0), na Supertaça Cândido de Oliveira, que se disputou em julho, no Algarve.Na quarta-feira, a partir das 20:45, no Estádio do Dragão, no Porto, Fábio Veríssimo vai ser auxiliado por Pedro Martins e Hugo Marques, enquanto Miguel Nogueira será o quarto árbitro e Luís Ferreira desempenhará as funções de videoárbitro (VAR)..Fábio Veríssimo vai arbitrar o clássico FC Porto-Benfica da Taça de Portugal.Farioli antevê clássico tático com Benfica e pede FC Porto focado no que controla."Eu amo aqueles gajos". José Mourinho garante manter personalidade “até ao fim”.Quando os números da Taça de Portugal podem trocar as voltas ao campeonato