Fábio Veríssimo
Fábio VeríssimoHUGO DELGADO/LUSA
Fábio Veríssimo vai arbitrar o clássico FC Porto-Benfica da Taça de Portugal

O clássico dos quartos de final da Taça de Portugal joga-se na quarta-feira, a partir das 20h45.
DN/Lusa
O árbitro Fábio Veríssimo foi nomeado para dirigir o clássico entre FC Porto e Benfica, dos quartos de final da Taça de Portugal, agendado para quarta-feira, anunciou esta terça-feira, 13 de janeiro, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

No Estádio do Dragão, o ‘juiz’ da associação de Leiria, de 43 anos, vai ter como auxiliares Pedro Martins e Hugo Marques, enquanto Miguel Nogueira será o quarto árbitro e Luís Ferreira desempenhará as funções de videoárbitro (VAR).

