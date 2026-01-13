Fábio Veríssimo vai arbitrar o clássico FC Porto-Benfica da Taça de Portugal

O árbitro Fábio Veríssimo foi nomeado para dirigir o clássico entre FC Porto e Benfica, dos quartos de final da Taça de Portugal, agendado para quarta-feira, anunciou esta terça-feira, 13 de janeiro, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).No Estádio do Dragão, o ‘juiz’ da associação de Leiria, de 43 anos, vai ter como auxiliares Pedro Martins e Hugo Marques, enquanto Miguel Nogueira será o quarto árbitro e Luís Ferreira desempenhará as funções de videoárbitro (VAR).O clássico dos quartos de final da Taça de Portugal joga-se na quarta-feira, a partir das 20h45.