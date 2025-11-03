Fábio Veríssimo denuncia tentativa de pressão por parte do FC Porto ao intervalo do jogo com o Sp. Braga

O árbitro Fábio Veríssimo denunciou tentativas de pressão por parte do FC Porto no relatório do jogo entre os dragões e o Sp. Braga, que apitou este domingo no Estádio do Dragão.Segundo o Correio da Manhã, quando o juiz chegou ao balneário, ao intervalo, deparou-se com uma televisão, que não podia ser desligada, a passar imagens da primeira parte, nomeadamente do golo anulado ao médio portista Froholdt, por falta de Bednarek sobre o guarda-redes bracarense Hornicek.. Além disso, Veríssimo escreveu que foram mostradas imagens do golo do Benfica ao FC Porto no final do Torneio da Pontinha, no qual os azuis e brancos se queixaram precisamente de uma carga sobre o guarda-redes.. O árbitro considerou este episódio como uma tentativa de pressão e intimidação, tendo-o relatado no relatório do jogo e comunicado o sucedido aos delegados da Liga presentes no estádio.