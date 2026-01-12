Quando os números da Taça de Portugal podem trocar as voltas ao campeonato

O clássico entre FC Porto e SL Benfica a contar para os quartos de final da Taça de Portugal é um dos jogos mais aguardados nesta fase da época.Para chegar aos quartos de final, o FC Porto eliminou o Celoricense (4-0), o Sintrense (3-0) e o Famalicão (4-1), enquanto o Benfica afastou o Chaves (2-0), o Atlético (2-0) e o Farense (2-0). Este será o 15.º duelo da Taça em casa dos portistas frente aos encarnados, com ligeira vantagem histórica para o FC Porto nos jogos disputados no Dragão.O historial de confrontos entre as duas equipas mostra um equilíbrio competitivo ao longo de mais de um século de rivalidade, com factos que ajudam a contextualizar o jogo. Em todas as competições oficiais e não oficiais, foram disputados 258 jogos entre Porto e Benfica, com 102 vitórias do FC Porto, 93 do Benfica e 63 empates. O total de confrontos revela que os dois clubes estão muito próximos em termos de resultados ao longo da história, embora com ligeira vantagem numérica para os portistas. Em casa dos dragões, o FC Porto venceu 70 jogos, o Benfica ganhou 19 e houve 31 empates, enquanto no reduto encarnado os números favorecem o Benfica com 64 vitórias contra 25 do Porto e 31 empates. Quando se olha apenas para a Taça de Portugal, o Benfica tem vantagem histórica neste confronto: em 37 duelos na prova, os encarnados venceram 21 vezes, o Porto venceu 11 e registaram-se 5 empates — o que demonstra que, nesta competição específica, o Benfica tem tido mais sucesso direto sobre o rival. Apesar destas estatísticas, o momento de forma recente das equipas no campeonato favorece o Porto, que tem sido mais consistente e lidera a tabela, ao passo que o Benfica tem enfrentado algumas dificuldades, incluindo a derrota recente na Taça da Liga que pode influenciar o ambiente interno. Esta combinação de histórico competitivo e dinâmicas de época faz com que o jogo desta quarta-feira seja imprevisível, mesmo que o Porto entre como favorito claro pelo desempenho no campeonato e pelo fator casa, e o Benfica tenha baixas de peso para o clássico, porque o formato de eliminação direta da Taça de Portugal pode favorecer surpresas ou finais muito equilibradas. .Clássico FC Porto-Benfica da Taça de Portugal já tem data