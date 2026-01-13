Farioli antevê clássico tático com Benfica e pede FC Porto focado no que controla

O treinador Francesco Farioli disse esta terça-feira, 13 de janeiro, esperar um clássico “muito tático” frente ao Benfica, nos quartos de final da Taça de Portugal de futebol, sublinhando a importância de o FC Porto concentrar-se apenas no que está ao seu alcance.Na antevisão ao encontro marcado para quarta-feira, às 20h45, no Estádio do Dragão, o técnico italiano desvalorizou eventuais fragilidades do adversário, apesar da derrota recente frente ao Sporting de Braga e de algumas ausências no plantel ‘encarnado’.“Tendo em conta o plantel que têm e a capacidade de ajuste, acho que é uma equipa muito boa. O valor do Benfica não muda. O mais importante é estarmos prontos, com a atitude e o espírito certos, e melhorar o que fizemos no primeiro clássico”, afirmou, referindo-se ao ‘nulo’ (0-0) registado na primeira volta da I Liga.Na antevisão ao encontro da Taça de Portugal, Farioli admitiu esperar um Benfica diferente daquele que encontrou no Dragão, para o campeonato, destacando a evolução na abordagem do rival.“Estão mais agressivos, com desejo de recuperar a bola alto. No último jogo aqui, houve um trabalho muito forte para condicionar o nosso jogo interior. Amanhã [quarta-feira], podemos encontrar o mesmo jogo ou algo diferente. Temos de estar preparados para vários cenários”, explicou, elogiando ainda a capacidade do treinador adversário, José Mourinho, em convencer os jogadores a sacrificarem-se pela equipa.."Eu amo aqueles gajos". José Mourinho garante manter personalidade “até ao fim”. O técnico portista mostrou-se ainda satisfeito com o trabalho desenvolvido nos últimos dias, que incluiu um estágio no Algarve, referindo que a equipa conseguiu preparar alternativas e soluções distintas.“O trabalho destas semanas, e especialmente destes últimos dias, foi muito positivo. Conseguimos trabalhar diferentes soluções e manter uma boa energia, que é sempre um fator decisivo neste tipo de jogos”, frisou.No plano das opções, Farioli confirmou a ausência de Francisco Moura, afastado do clássico por lesão muscular na perna esquerda, admitindo, no entanto, várias possibilidades para o lado canhoto da defesa, lembrando que ao longo da época a equipa já se adaptou a diferentes soluções defensivas.Sobre o ‘onze’, o treinador não fechou portas à utilização de Thiago Silva, garantindo que o central contratado neste ‘mercado’ está em boas condições físicas após o regresso do Brasil, mas escusou-se a revelar quem será o guarda-redes escolhido, apesar das limitações apresentadas por Diogo Costa.Farioli admitiu ainda a possibilidade de Pietuszewski integrar a convocatória, após realizar o primeiro treino com o grupo, sublinhando que o jovem, nascido em 2008, precisará de tempo para se adaptar às exigências do futebol português.A renovação do contrato. Na mesma conferência de imprensa, Francesco Farioli comentou também a recente renovação de contrato com o FC Porto por mais um ano, até 2028, considerando que o novo vínculo representa um aumento de responsabilidade e não de pressão.“Significa continuar a fazer o que estamos a fazer. Foi uma decisão do clube e do presidente, mas reflete o trabalho de toda a gente. A atitude dos jogadores dentro do relvado foi determinante”, sublinhou.O treinador italiano enquadrou a renovação como parte de um processo contínuo, alinhado com os objetivos traçados pela estrutura ‘azul e branca’: “Não vejo isto como o fim de um ciclo, mas como algo que recomeça já amanhã, com este jogo. Temos muitos desafios pela frente, no campeonato, nas taças e nas restantes competições”.Sobre a identidade construída desde a sua chegada ao Dragão, Farioli rejeitou a ideia de um processo concluído, lembrando as diferenças acumuladas nos últimos anos face aos principais rivais.“Ainda estamos num caminho. Sabemos de onde vimos e das distâncias que existiam. A trajetória é positiva, mas estamos a meio da corrida. O futebol muda muito depressa”, alertou.Ainda assim, o técnico reconheceu que os resultados ajudam a consolidar o trabalho: “O mais importante é a atitude, o desejo de melhorar todos os dias. É isso que defendemos e é isso que os jogadores têm tentado fazer”.O FC Porto recebe o Benfica na quarta-feira, às 20h45, no Estádio do Dragão, num clássico que decide um lugar nas meias-finais da Taça de Portugal e que será arbitrado por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.