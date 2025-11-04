FC Porto responde a processo disciplinar com denúncia de ameaças de Fábio Veríssimo a dirigentes em Arouca

O FC Porto reagiu ao início da tarde desta terça-feira, 4 de novembro, ao processo disciplinar que lhe foi instaurado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) devido à alegada pressão exercida sobre o árbitro Fábio Veríssimo, na receção dos dragões ao Sporting de Braga, no domingo.Os portistas começam por reafirmar o "seu respeito pela autonomia dos órgãos disciplinares e a sua total disponibilidade para colaborar nas diligências necessárias", tendo logo a seguir criticado a "aparente divulgação prévia de documentação oficial em canais privados antes de as partes diretamente envolvidas a receberem", em alusão à informação que consta no relatório do árbitro e que foi amplamente divulgada esta segunda-feira pela comunicação social.Após Veríssimo ter alegado que se deparou com um televisor a passar repetidamente, sem que o dispositivo pudesse ser desligado, alguns lances da primeira parte do FC Porto-Sp. Braga, os azuis e brancos denunciaram supostas ameaças do árbitro aos responsáveis do clube num Arouca-FC Porto..Fábio Veríssimo denuncia tentativa de pressão por parte do FC Porto ao intervalo do jogo com o Sp. Braga. "Relativamente ao árbitro Fábio Veríssimo, o FC Porto considera importante dar nota que, após o término do último FC Arouca-FC Porto, e perante várias testemunhas, o árbitro em questão ameaçou dirigentes do Clube com expulsões e outras formas de intimidação, ameaças essas que, no entendimento do FC Porto, vieram a concretizar-se no jogo do passado domingo. O sucedido será objeto de participação ao Conselho de Disciplina, para que o referido árbitro possa explicar as motivações desta conduta que, no entender do FC Porto, não apenas infringe deveres a que aquele está adstrito, como consubstancia um comportamento persecutório", frisam os portistas.Na perspetiva do FC Porto, "persistem graves problemas na arbitragem em Portugal, como a dualidade de critérios, a falta de uniformização nas decisões e o condicionamento permanente das arbitragens antes e depois dos jogos por intervenientes diretos e indiretos (alguns alegadamente ligados a sociedades desportivas)". "Adicionalmente, continuam a registar‑se, época após época, tentativas de branqueamento de lances capitais com impacto direto nos resultados através do comportamento coordenado de comentadores com relações privilegiadas no seio dos organismos decisores", pode ler-se na nota divulgada no site oficial dos dragões.O emblema nortenho elencou "exemplos concretos" da presente temporada que beneficiaram os rivais Benfica e Sporting: "o lance envolvendo Sudakov em Guimarães; as expulsões perdoadas a Richard Ríos na Amadora e em Alverca; o penálti assinalado no jogo SL Benfica-CD Tondela; a expulsão perdoada a Gonçalo Inácio em Famalicão; o penálti por assinalar a favor do SC Braga em Alvalade; e a expulsão perdoada a Diomande na última sexta‑feira, contra o FC Alverca.".FPF instaura processo disciplinar ao FC Porto por alegada pressão a Fábio Veríssimo. O FC Porto criticou ainda "a oportunidade e o teor do comunicado emitido pelo Benfica" na reação à notícia da alegada pressão dos portistas sobre Fábio Veríssimo: "Desde logo, a ironia de ver um clube que, como é público, tem estado envolvido em episódios recentes associados ao fenómeno da arbitragem - alguns dos quais objeto de processos judiciais ainda em curso, sem prejuízo da presunção de inocência - e cujo presidente terá, segundo foi amplamente noticiado, confrontado árbitros em túneis de acesso a balneários, vir referir situações de supostas pressões sobre árbitros. Este comunicado é ainda mais curioso quando, nas vésperas da mais recente edição da Supertaça, o SL Benfica entendeu emitir uma nota elencando uma série de alegados erros precisamente do árbitro Fábio Veríssimo, numa iniciativa que, no entendimento do FC Porto, pode objetivamente ser interpretada como tentativa de condicionamento do seu desempenho para o jogo em causa. Regista‑se, ainda, a coincidência de o quarto árbitro do jogo FC Porto-SC Braga, Gustavo Correia, ser precisamente o árbitro que esteve prestes a ser agredido em pleno relvado do Estádio da Luz, no jogo entre o SL Benfica e o Sporting CP em maio passado - o que suscita, além de outras, preocupações de segurança e a questão do efeito que condutas dessa gravidade poderão ter na capacidade de os árbitros desempenharem as suas funções livres de qualquer condicionamento."O FC Porto diz que "todas estas circunstâncias impõem uma reflexão profunda sobre o estado atual do futebol português e, em particular, sobre a arbitragem", e lembra que no sábado "solicitou uma reunião ao presidente do Conselho de Arbitragem para a próxima paragem do campeonato, oportunidade em que reiterará a sua indignação com o rumo deste primeiro terço da prova e a sua disponibilidade para procurar formas de reforçar e proteger a qualidade e a independência da arbitragem em Portugal"..Sporting apresenta queixa por alegada pressão de FC Porto a Fábio Veríssimo. Sp. Braga exige respostas."O FC Porto sugere aos seus rivais que, em vez de se focarem em comunicados e e‑mails, nos quais alguns são mestres, e em estratégias comunicacionais suscetíveis de pressionar árbitros, se disponibilizem para, de uma vez por todas, encontrar verdadeiras soluções para os desafios estruturantes que o futebol português enfrenta", conclui a nota do líder da I Liga.O FC Porto lidera a I Liga com 28 pontos, com mais três pontos do que o bicampeão Sporting, segundo classificado, e mais quatro do que o Benfica, terceiro.Os azuis e brancos venceram na receção aos bracarenses, por 2-1, após reviravolta, com golos de Rodrigo Mora, aos 44, e Borja Sainz, aos 79, depois de Victor Gómez ter dado vantagem aos minhotos.