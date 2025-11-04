Sporting apresenta queixa por alegada pressão de FC Porto a Fábio Veríssimo. Sp. Braga exige respostas

O Sporting anunciou esta terça-feira, 4 de novembro, que irá apresentar uma queixa ao Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), para “apuramento da verdade”, depois de o árbitro Fábio Veríssimo se ter sentido pressionado pelo jogo FC Porto. O Sp. Braga, por seu lado, solicitou respostas e medidas imediatas.Em causa está uma alegada tentativa de pressão, descrita no relatório do árbitro do jogo entre FC Porto e Sporting de Braga, ao ‘juiz’ da Associação de Futebol de Leiria, durante o intervalo do encontro da 10.ª jornada da I Liga, que terminou com a vitória dos ‘dragões’ (2-1), no domingo..Fábio Veríssimo denuncia tentativa de pressão por parte do FC Porto ao intervalo do jogo com o Sp. Braga. “O Sporting considera absolutamente inaceitável qualquer tentativa, direta ou indireta, de condicionar, influenciar ou pressionar árbitros ou outros agentes desportivos. Situações desta natureza mancham a credibilidade das competições e são um claro retrocesso no futebol português”, pode ler-se no comunicado divulgado pelo bicampeão nacional.Perante esta situação, em que Fábio Veríssimo se deparou com um televisor a passar repetidamente, sem que o dispositivo pudesse ser desligado, alguns lances do primeiro tempo, o Sporting quer que sejam “apuradas todas as responsabilidades e aplicadas sanções”.“O Sporting exige que as entidades competentes atuem de forma implacável, apurando todas as responsabilidades e aplicando as sanções que se impõem, sem exceções nem complacência, desde já anunciando que irá igualmente apresentar uma participação disciplinar ao Conselho de Disciplina com vista ao apuramento da verdade e de todos os responsáveis”, apontou.O emblema ‘leonino’ acrescenta ainda que “não aceitará o regresso a um futebol de bastidores e pressões, nem que se maquilhem velhas práticas com uma nova aparência institucional”.. Sp. Braga solicitou respostas e medidas imediatasO Sp. Braga, adversário do FC Porto, exige "respostas firmes e imediatas" por parte das várias entidades, nomeadamente FPF e Liga."O Presidente do Sp. Braga endereçou missivas formais aos Presidentes da Federação Portuguesa de Futebol, do Conselho de Arbitragem e da Liga Portugal, solicitando respostas sobre os factos reportados e sobre as tomadas de ação requeridas para defesa do sector da arbitragem e da integridade das competições", informaram os minhotos esta terça-feira, revelando que foi "dado a estes responsáveis um timing de resposta".O Sp. Braga garante ainda que "analisará o relatório do árbitro e o relatório dos delegados, certo de que os mesmos irão originar a abertura de processos de inquérito e de processos disciplinares, que se esperam tão céleres quanto possível e que garantam, de forma implacável, as punições que se impõem".Sublinhando absoluta confiança no setor da arbitragem, o clube bracarense "reclama uma atuação exemplar por parte da justiça desportiva", "sob pena de estes agentes serem co-responsáveis pela escalada previsível se nada for feito".. Na segunda-feira, o Benfica exigiu “que a Liga, o Conselho de Arbitragem e o Conselho de Disciplina atuem com urgência em face das informações tornadas públicas sobre uma grave coação ao árbitro da partida FC Porto–Sporting de Braga”.Face à “gravidade dos acontecimentos reportados”, os ‘encarnados’ pedem “uma reação rápida das autoridades competentes e uma clarificação quanto aos desenvolvimentos deste episódio que em nada dignifica e credibiliza o futebol português, pelo que é imperativo que haja consequências exemplares”.O FC Porto ainda não reagiu a esta denúncia descrita no relatório do árbitro.