Egito. Faraós dão ordem de soltura a Salah e Marmoush

O Egito entra no Grupo G do Mundial 2026 à procura de quebrar uma espécie de maldição, de nunca ter vencido um encontro no grande certamente. Como tal, nas três participações anteriores os homens do Nilo nunca conseguiram o apuramento.Desde a estreia em 1934, decorreram depois 56 anos para o regresso ao Mundial. Só em 2018 os africanos voltaram a conseguir o apuramento, um facto negativo para uma seleção que é a recordista em Taças Africanas das Nações (7). Em 2006, 2008 e 2010 o domínio no continente não se verificou nas campanhas seguintes de apuramento.Este Egito surge, porém, transfigurado e assente na solidez defensiva. Apenas dois golos concedidos em dez jogos e nenhuma derrota para um confortável apuramento com 26 pontos. Rui Vitória saiu em fevereiro de 2024 depois de cair nos oitavos de final da CAN e Hossam Hassan, que participou como jogador no Mundial de 1990 e em oito CAN, agarrou o leme com sucesso interno. O goleador estabilizou o reduto defensivo como base.Restará saber se a formação consegue dar o salto competitivo, embora, contra Nova Zelândia e Irão, possa, efetivamente, ser favorito, num grupo onde a Bélgica é candidata maior. O sistema tático alterna, mas a ideia principal é permitir a Salah, Marmoush e Trezeguet mais liberdade. O que faz variar entre o 4x3x3 e um 3x4x3. Salah, aos 34 anos, chega, provavelmente, à sua última grande competição. Com 12 golos, fez a pior época dos últimos 11 anos e prepara a saída do Liverpool, no qual virou ícone, recordista de assistências, segundo não anglo-saxónico com mais jogos pelos reds e terceiro melhor marcador de sempre. Marmoush, contratado pelo Manchester City em 2024/25 por 75 milhões de euros, fez oito golos em cada uma das duas temporadas sob o comando de Guardiola e tanto pode jogar como segundo avançado ou como extremo à procura de diagonais. Tem um perfil de criação de jogo ofensivo e pode ser o principal municiador de Salah, mas também da velocidade de Mahmoud Hassan, conhecido como Trezeguet, que fez 18 golos pelo Al-Ahly. Antes, afirmara-se na Turquia, pelo Trabzonspor, e desde aí raramente perde um lugar no onze. Emam Ashour é figura importante no meio-campo. Na baliza, Mohamed El-Shenawy tem sido indiscutível, na defesa o jogador do Nice Abdelmonem é o maior destaque. Notou-se na convocatória a procura de juventude, o que levou, no país, a alguma frustração pela perda de protagonismo do Zamalek na chamada dos 27, ainda com um elemento a mais para ser cotado. Elneny, anteriormente do Arsenal, é uma das ausências notadas. Hamza Abdulkarim é avançado e antes de fazer 19 anos recebeu o convite de rumar do Egito à equipa do Barcelona B e está entre os eleitos. Pode bem ser uma surpresa. O Egito arranca o quarto Mundial contra a Bélgica, no dia 15, encontra a Nova Zelândia a 21 e embate o Irão, num encontro que promete picardias, a 26 de junho..Costa do Marfim tem histórico de favoritismo por comprovar e Diomande corre para ser patrão na defesa.A geração mais talentosa da Turquia\ntem o calculismo italiano no banco.O fim de uma era em Anfield. A absurda lista de recordes que Salah construiu em nove anos no Liverpool.Rui Vitória demitido da seleção do Egito