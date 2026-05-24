Costa do Marfim tem histórico de favoritismo por comprovar e Diomande corre para ser patrão na defesa

A Costa do Marfim é apontada ao estrelato em Mundiais desde que Didier Drogba ou os irmãos Touré, Kolo e Yaya pisaram os principais clubes europeus, com Chelsea, Barcelona e Manchester City à cabeça, conquistando até Ligas dos Campeões. No entanto, a esperança ficou sempre curta já que em 2006, 2010 e 2014 não passou da fase de grupos. Daí para cá falhou os dois últimos Mundiais, mas regressa à principal prova por seleções depois de ter dominado em África na fase de apuramento com 26 pontos em 10 jogos, carimbando o passaporte direto no encontro com o Gabão e sem perder até lá.Hoje, o país perde em protagonismo para outros africanos, mas houve uma capacidade de aliar juventude e experiência para conseguir uma seleção mais equilibrada. Emerse Faé, um pouco destacado jogador na tal geração de ouro, foi médio e conquistou, como técnico, uma Taça Africana das Nações em 2023 quando pouco se fazia esperar. Entrou ao comando a meio dessa competição depois de na fase de grupos duas derrotas quase atirarem fora os Elefantes.A conquista teve impacto imediato, procedeu a várias mudanças ao longo de 2024 e 2025, mas ficou a ideia de que, coletivamente, a equipa não respondeu sempre da melhor forma. Caiu logo depois da fase de grupos diante do Egito na Taça Africana das Nações de 2025. As vitórias nos particulares com Coreia do Sul e Escócia mostraram capacidade para competir. O jogo de arranque no Grupo D, contra o Equador, pode ter contornos decisivos para ambas as equipas porque a Alemanha será sempre candidata a passar em primeiro e Curaçao, em estreia em Mundiais, a equipa que menos favoritismo terá em toda a competição.Diomande é titular habitual no Sporting e, claramente, o rosto da juventude já ambientada a grandes palcos, com titularidades na Liga dos Campeões. Nos jogos mais importantes tem sido habitual titular desde 2024 na Costa do Marfim. Na defesa, será um dos destaques, talvez em paralelo com Ndicka, da Roma. Ghislain Konan, do Gil Vicente, foi chamado também.No meio-campo, Seko Fofana tem sido aposta. Jogou quatro vezes na última Taça das Nações Africanas. O jogador do FC Porto emprestado pelo Rennes terá palco para se valorizar e é um dos imprescindíveis, mesmo que em rotação de plantel. O capitão e líder da comitiva é Franck Kessié, atualmente no Al-Ahli. Fez 26 golos em três anos na Arábia Saudita depois de militar no Barcelona e uma mão cheia de épocas no Milan. Sangaré, do Nottingham, destaca-se também na condução do jogo ofensivo.No ataque, Haller tem vivido inúmeros problemas físicos e foi preterido. Simon Adingra despontou no Mónaco e é um extremo, Ange-Yoan Bonny fez cinco golos no campeão italiano Inter durante a Serie A e espera-se a explosão de Amad Diallo, do Manchester United, que pode jogar em qualquer dos corredores. Nicolas Pépé (Villarreal), outrora do Arsenal, tem o potencial intacto, mas continua por ser aquilo que prometeu. Yan Diomande (RB Leipzig) fez 12 golos e oito assistências na Bundesliga pelo Leipzig e pode, aos 19 anos, ser uma estrela em ascensão, até porque na concorrência entre dianteiros ninguém fez melhor. Bazoumana Touré, no Hoffenheim, fez sete golos e tem perfil diferente. Os convocados da Costa do MarfimGuarda-redes Yahia Fofana (Çaykur Rizespor), Mohamed Koné (Royal Charleroi SC), Alban Lafont (Panathinaikos F.C.)Defesas: Emmanuel Agbadou (Beşiktaş J.K.), Clément Akpa (AJ Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting CP), Guéla Doué (RC Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray S.K.)Médios: Seko Fofana (FC Porto), Parfait Guiagon (Sporting Charleroi), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor Kulübü), Franck Kessié (Al-Ahli), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest F.C.), Jean-Mickaël Seri (NK Maribor)Avançados: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter Milan), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakité (Cercle Brugge KSV), Yan Diomandé (RB Leipzig), Evann Guessand (Crystal Palace), Nicolas Pépé (Villarreal CF), Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim) e Elye Wahi (OGC Nice). .Central Ousmane Diomande renova com o Sporting até 2030.Tuchel surpreende com convocatória de Inglaterra para o Mundial: Maguire, Trent, Palmer e Foden ficam de fora.Marrocos já não passa despercebido depois do quarto lugar do Mundial 2022