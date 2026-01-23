Central Ousmane Diomande renova com o Sporting até 2030
Central Ousmane Diomande renova com o Sporting até 2030

Emblema leonino manteve a cláusula de rescisão do jovem defesa fixada nos 80 milhões de euros.
O defesa central costa-marfinense Ousmane Diomande renovou contrato com o Sporting até 2030, mantendo a cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, revelaram esta sexta-feira, 23 de janeiro, os bicampeões nacionais de futebol.

“Está prestes a completar três anos de Leão ao peito e é para continuar. O Sporting Clube de Portugal renovou contrato com Ousmane Diomande até 2030 e manteve a cláusula de rescisão do jovem defesa fixada nos 80 milhões de euros”, informou o clube verde e branco no seu sítio oficial.

Chegado ao Sporting no mercado de inverno de 2023, o central de 22 anos já disputou 113 jogos pelos leões, tendo marcado seis golos e contribuído para os títulos nacionais conquistados em 2023/24 e 2024/25.

