Rui Borges diz que “ambição de ganhar” do Sporting tem de estar acima da queda de neve

O treinador do Sporting, Rui Borges, afirmou esta sexta-feira, 23 de janeiro, que a “ambição de ganhar” na visita ao Arouca, na I Liga de futebol, tem de estar acima das dificuldades que a possível de queda de neve possa provocar.“A ambição e o querer ganhar têm de estar acima de tudo o resto, [assim como] ter a responsabilidade de que temos de ganhar, ponto final”, atirou o técnico, em conferência de imprensa, em Alcochete, questionado sobre se a equipa estava preparada para jogar na neve.As previsões meteorológicas para sábado indicam a possibilidade de queda de neve na região de Arouca, perto das 18:00, hora de início prevista para a visita do Sporting aos arouquenses, em partida da 19.ª jornada da I Liga.No entanto, será um encontro “difícil, mesmo sem neve”, caso a previsão não se confirme, alertou o técnico, apelando à capacidade de adaptação dos seus jogadores às adversidades.“Vamos ver o que o jogo vai pedir, o estado do terreno, se vai chover ou não, se vai estar temporal ou não. São coisas que nós vamos ter de ter uma capacidade de adaptação grande, mas os campeões são assim: têm de se adaptar, têm de ganhar, independentemente das circunstâncias”, apontou.A conquista dos três pontos, de resto, é fundamental para o objetivo anteriormente traçado por Rui Borges de “fazer melhor” na segunda volta do campeonato do que na primeira.O técnico dos bicampeões nacionais acredita “claramente” que ainda pode alcançar o tri, “senão mandava já as faixas [de campeão nacional] para o primeiro classificado”, o FC Porto, que segue com sete pontos de avanço sobre os verde e brancos.“Teremos, com toda a certeza, uma oportunidade de voltar a ser campeões. No ano passado também estivemos oito pontos à frente do segundo classificado e, de repente, passámos para um atrás do primeiro. Por isso, perdemos nove pontos”, exemplificou.Por isso, perspetivou, “o que aconteceu no ano passado” ao Sporting e, “se calhar, já aconteceu noutros campeonatos”, mantém a esperança viva em Alvalade.“Estamos a sete pontos, é certo, mas falta uma segunda volta toda. Jogos competitivos e a exigência é para toda a gente, para nós e para quem vai em primeiro”, resumiu.O Sporting procura, em Arouca, a segunda vitória consecutiva na I Liga, após o triunfo sobre o Casa Pia (3-0), que se seguiu a um empate na visita ao Gil Vicente (1-1), na ronda anterior, que deixou a equipa orientada por Rui Borges a sete pontos do líder, o FC Porto.Os leões deslocam-se à Serra da Freita quatro dias após vencerem o campeão europeu, Paris Saint-Germain (2-1), em encontro da fase de liga da Liga dos Campeões..Sporting vence campeão europeu PSG e garante play-off de acesso aos oitavos da Champions. Já o Arouca, orientado por Vasco Seabra, segue em 13.º lugar na I Liga, com 17 pontos, mas venceu apenas um dos últimos quatro encontros, precisamente na última jornada, na visita ao AVS (1-0).O Arouca-Sporting, com início previsto para as 18:00, no Estádio Municipal de Arouca, tem arbitragem de Hélder Carvalho, da Associação de Futebol de Santarém..Nuno Santos deve voltar aos treinos na próxima semanaO ala do Sporting Nuno Santos deve voltar a treinar sem limitações com o plantel dos bicampeões nacionais “na próxima semana”, após 15 meses ausente, revelou esta sexta-feira o treinador dos leões, Rui Borges.“O Nuno [Santos] acredito que poderá, na próxima semana, felizmente, começar a treinar com o grupo integralmente. Fico muito feliz se isso acontecer, tenho quase a certeza que vai acontecer”, adiantou o técnico dos 'verde e brancos', em conferência de imprensa, em Alcochete.Nuno Santos lesionou-se com gravidade em 26 de outubro de 2024, numa visita ao Famalicão, a contar para a I Liga de 2024/25, que os ‘leões’ venceram, por 3-0, na caminhada para o título de bicampeões nacionais.O polivalente, de 30 anos, sofreu uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito, a terceira lesão grave nos joelhos ao longo da sua carreira, após já ter enfrentado, também, longas paragens em 2015/16, no Benfica B, e em 2018/19, ao serviço do Rio Ave.Rui Borges abordou o estado clínico de Nuno Santos durante a conferência de imprensa de antevisão da visita ao Arouca, a contar para a 19.ª jornada da I Liga, partida na qual ainda não vai contar com o avançado Ioannidis.“O Ioannidis é muito o momento, não tem uma data específica [para voltar]. Acredito que até ao [jogo contra o] Nacional [da 20.ª jornada] possa estar disponível”, antecipou o técnico.Quanto ao defesa-central Diomande e ao criativo Pedro Gonçalves, o treinador confirmou que estão recuperados, mas não confirmou a sua utilização em Arouca.“O Pote [Pedro Gonçalves] e o Diomande fizeram hoje o treino com a equipa, vai ser uma decisão que temos de tomar”, revelou.De volta à convocatória estará o médio Hjulmand, que falhou as vitórias frente ao Casa Pia (3-0) e ao Paris Saint-Germain (2-1), a contar para a Liga dos Campeões, por estar a cumprir castigos decorrentes da acumulação de cartões amarelos.De fora das opções de Rui Borges, além de Nuno Santos, continuam Eduardo Quaresma, Ioannidis, Quenda e Salvador Blopa.