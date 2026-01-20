Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Sporting vence campeão europeu PSG e garante play-off de acesso aos oitavos da Champions

Leões venceram parisienses por 2-1 e subiram provisoriamente aos lugares de acesso direto aos oitavos de final. O colombiano Luis Suárez bisou.
O Sporting venceu esta terça-feira, 20 de janeiro, em casa o detentor do cetro europeu Paris Saint-Germain por 2-1 e garantiu, pelo menos, um lugar no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol.

O colombiano Luis Suárez, aos 74 e 90 minutos, selou o quarto triunfo em quatro jogos caseiros dos leões, enquanto o georgiano Khvicha Kvaratskhelia faturou para os gauleses, aos 79.

Na classificação, o Sporting (sexto), que na última ronda joga em Bilbau (28 de janeiro), igualou os 13 pontos dos parisienses (quintos), seguindo assim, provisoriamente, nos oito primeiros da tabela, que seguem diretamente para os oitavos.

