Tuchel surpreende com convocatória de Inglaterra para o Mundial: Maguire, Trent, Palmer e Foden ficam de fora

A convocatória de Inglaterra para o Mundial 2026, divulgada esta sexta-feira, 20 de maio, por Thomas Tuchel, está a provocar forte polémica no país devido à ausência de vários jogadores de renome. Entre as exclusões mais surpreendentes encontram-se Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer e Phil Foden, quatro nomes habitualmente associados à seleção inglesa e cuja ausência gerou reações imediatas entre adeptos e comentadores desportivos. Thomas Tuchel assumiu uma postura firme nas escolhas e justificou a decisão com a necessidade de privilegiar a coesão coletiva, a confiança no grupo e o momento competitivo dos jogadores, defendendo que uma equipa equilibrada pode ser mais importante do que reunir apenas os atletas mais talentosos. Harry Maguire, um dos jogadores mais experientes da seleção inglesa nos últimos anos, fica fora das opções apesar do seu historial em grandes competições internacionais. Também Trent Alexander-Arnold, lateral do Real Madrid, não integra a lista final, numa das decisões mais discutidas da convocatória. No setor ofensivo, Cole Palmer e Phil Foden são igualmente ausências de peso. Ambos eram vistos como peças importantes para acrescentar criatividade ao ataque inglês, mas acabaram por não convencer Tuchel para esta fase decisiva. O selecionador explicou que a escolha passou sobretudo pela confiança nos jogadores e pela capacidade de responder às exigências do torneio. Entre as novidades, destaque para a inclusão de Dan Burn, defesa do Newcastle conhecido pela sua presença física, e de Tino Livramento, colega de equipa que reforça as opções defensivas da seleção. Djed Spence também integra a convocatória, enquanto Morgan Rogers e Eberechi Eze surgem como apostas para acrescentar criatividade no meio-campo ofensivo. Outra surpresa é o regresso de Ivan Toney, avançado do Al Ahli, chamado após uma época positiva no futebol saudita. A lista final de Inglaterra inclui Jordan Pickford, Dean Henderson e James Trafford como guarda-redes. Na defesa, Tuchel chamou Reece James, Ezri Konsa, Jarell Quansah, John Stones, Marc Guéhi, Dan Burn, Nico O’Reilly, Djed Spence e Tino Livramento. No meio-campo figuram Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Morgan Rogers, Jude Bellingham e Eberechi Eze. Já no ataque, Harry Kane lidera um grupo composto ainda por Ivan Toney, Ollie Watkins, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Anthony Gordon e Noni Madueke. Inglaterra integra o Grupo L do Mundial 2026 e terá pela frente Croácia, Gana e Panamá na fase de grupos. Antes do arranque da competição, a seleção inglesa disputará dois jogos de preparação diante da Nova Zelândia e da Costa Rica, encontros que servirão para Tuchel consolidar processos e testar o equilíbrio da equipa antes da estreia no torneio. .Conheça todos os convocados das 48 seleções do Mundial 2026