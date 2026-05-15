Conheça todos os convocados das 48 seleções do Mundial 2026

GRUPO AMÉXICO (pré-convocados)Guarda-redes - Alex Padilla (Athletic Bilbau), Antonio Rodríguez (Tijuana), Carlos Acevedo (Santos Laguna), Carlos Moreno (Pachuca), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Raúl Rangel (Chivas).Defesas - Bryan González (Chivas), César Montes (Lokomotiv Moscovo), Edson Álvarez (Fenerbahçe), Eduardo Águila (Atlético de San Luis), Everardo López (Toluca), Israel Reyes (América), Jesús Angulo (Tigres), Jesús Gallardo (Toluca), Jesús Gómez (Tijuana), Johan Vásquez (Genoa), Jorge Sánchez (PAOK Salonica), Julián Araujo (Celtic), Luis Rey (Puebla), Mateo Chávez (AZ Alkmaar), Ramón Juárez (América), Richard Ledezma (Chivas), Víctor Guzmán (Monterrey).Médios - Alexei Domínguez (Pachuca), Alexis Gutiérrez (América), Alvaro Fidalgo (Betis), Brian Gutiérrez (Chivas), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Denzell Garcia (Juárez), Diego Lainez (Tigres), Efrain Álvarez (Chivas), Elias Montiel (Pachuca), Erick Sánchez (América), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Tijuana), Isaías Violante (América), Jeremy Márquez (Cruz Azul), Jordan Carrillo (Pumas), Jorge Ruvalcaba (NY Red Bulls), Kevin Castañeda (Tijuana), Luis Chávez (Dinamo Moscovo), Luis Romo (Chivas), Marcel Ruiz (Toluca), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Orbelin Pineda (AEK Atenas), Jesús Angulo (Toluca).Avançados - Alexis Vega (Toluca), Armando González (Chivas), César Huerta (Anderlecht), Germán Berterame (Inter Miami), Guillermo Martínez (Pumas), Julián Quiñones (Al-Qadisiyah), Raúl Jiménez (Fulham), Roberto Alvarado (Chivas), Santiago Giménez (AC Milan).Selecionador: Javier AguirreÁFRICA DO SUL(Ainda não foram anunciados)Selecionador: Hugo BroosCOREIA DO SUL(Anunciado a 16 de maio)Selecionador: Hong Myung-boREPÚBLICA CHECA(pré-convocados)Guarda-redes - Lukas Hornicek (Sp. Braga), Martin Jedlicka (Banik Ostrava), Antonín Kinsky (Tottenham), Jan Koutny (Sigma Olomouc), Matej Kovar (PSV Eindhoven), Jakub Markovic (Slavia Praga), Jindrich Stanek (Slavia Praga).Defesas - Vladimír Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia Praga), Matej Hadas (Sigma Olomouc), Tomás Holes (Slavia Praga), Robin Hranác (TSG Hoffenheim), Stepán Chaloupek (Slavia Praga), Václav Jemelka (Viktoria Plzen), David Jurásek (Slavia Praga), Ladislav Krejcí (Wolverhampton), Karel Spácil (Viktoria Plzen), Adam Sevínsky (Sparta Praga), Martin Vitík (Bolonha), Tomás Vlcek (Slavia Praga), Jaroslav Zeleny (Sparta Praga), David Zima (Slavia Praga).Médios - Lukas Ambros (Gornik Zabrze), Michal Beran (Sigma Olomouc), Pavel Bucha (FC Cincinnati), Lukás Cerv (Viktoria Plzen), Krystof Danek (LASK Linz), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Patrik Hellebrand (Gornik Zabrze), Adam Karabec (Lyon), Ondrej Kricfalusi (Banik Ostrava), Tomás Ladra (Viktoria Plzen), David Planka (Banik Ostrava), Lukás Provod (Slavia Praga), Matej Rynes (Sparta Praga), Lukas Sadílek (Gornik Zabrze), Michal Sadílek (Slavia Praga), Hugo Sochurek (Sparta Praga), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomás Soucek (West Ham), Pavel Sulc (Lyon), Denis Visinsky (Viktoria Plzen).Avançados - Adam Hlozek (TSG Hoffenheim), Tomás Chory (Slavia Praga), Mojmír Chytil (Slavia Praga), Christophe Kabongo (Mlada Boleslav), Jan Kliment (Sigma Olomouc), Jan Kuchta (Sparta Praga), Vasil Kusej (Slavia Praga), Ondrej Mihálik (Hradec Kralove), Vojtech Patrák (Pardubice), Václav Sejk (Sigma Olomouc), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Matej Vydra (Viktoria Plzen).Selecionador: Miroslav KoubekGRUPO BCANADÁ(Anunciados a 29 de maio)Selecionador: Jesse MarschBÓSNIA E HERZEGOVINAGuarda-redes - Nikola Vasilj (St. Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo).Defesas - Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens).Médios - Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburgo), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven).Avançados - Ermedin Demirovic (Estugarda), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04).Selecionador: Sergej BarbarezQATAR(pré-convocados)Guarda-redes - Shehab Elleithy (Al Shahania), Salah Zakaria (Al Duhail), Meshaal Barsham (Al Sadd), Mahmoud Abunada (Al Rayyan).Defesas - Boualem Khoukhi (Al Sadd), Pedro Miguel (Al Sadd), Sultan Al Brake (Al Duhail), Tarek Salman (Al Sadd), Al-Hashmi Al-Hussain (Al Arabi), Ayoub Al-Alawi (Al Gharafa), Bassam Al-Rawi (Al Duhail), Rayyan Al-Ali (Al Gharafa), Issa Laye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al Wakrah), Mohammed Waad (Al Shamal), Niall Mason (Qatar).Médios - Ahmed Fathi (Al Arabi), Jassim Gaber (Al Rayyan), Assim Madibo (Al Wakrah), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Karim Boudiaf (Al Duhail), Mohammed Mannai (Al Shamal), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa).Avançados - Almoez Ali (Al Duhail), Akram Afif (Al Sadd), Tahsin Mohammed (Al Duhail), Edmílson Junior (Al Duhail), Ahmed Al-Ganehi (Al Gharafa), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Sebastián Soria (Qatar), Hassan Al-Haydos (Al Sadd), Mubarak Shannan (Al Duhail), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Yusuf Abdurisag (Al Wakrah).Selecionador: Julen LopeteguiSUÍÇA(Anunciados a 20 de maio)Selecionador: Murat YakinGRUPO CBRASIL(Pré-convocados)Guarda-redes - Alisson Becker (Liverpool), Bento (Al Nassr), Ederson Moraes (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians), John (Nottingham Forest), Weverton (Grêmio).Defesas - Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro Ribeiro (Lille), Bremer (Juventus), Carlos Augusto (Inter Milão), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al Ahli), Kaiki Bruno (Cruzeiro), Leo Ortiz (Flamengo), Leo Pereira (Flamengo), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (PSG), Paulo Henrique (Vasco da Gama), Thiago Silva (FC Porto), Vitinho (Botafogo), Vitor Reis (Girona), Wesley (AS Roma).Médios - Andreas Pereira (Palmeiras), Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Ederson (Atalanta), Fabinho (Al Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray), Gerson (Cruzeiro), João Gomes (Wolves), Lucas Paquetá (Flamengo), Matheus Pereira (Cruzeiro).Avançados - Antony (Real Betis), Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Gabriel Jesus (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Richarlison (Tottenham), Samuel Lino (Flamengo), Vininius Jr (Real Madrid).Selecionador: Carlo AncelottiMARROCOS(Anunciados a 21 de maio)Selecionador: Mohamed OuahbiHAITI(Ainda não foram anunciados)Selecionador: Sebastien MigneESCÓCIA(Anunciados a 19 de maio)Selecionador: Steve ClarkeGRUPO DESTADOS UNIDOS(Anunciados a 26 de maio)Selecionador: Mauricio PochettinoPARAGUAI(Ainda não foram anunciados)Selecionador: Gustavo AlfaroAUSTRÁLIA(Anunciados a 1 de junho)Selecionador: Tony PopovicTURQUIA(Ainda não foram anunciados)Selecionador: Vincenzo MontellaGRUPO EALEMANHA(Anunciados a 26 de maio)Manager: Julian NagelsmannCURAÇAO(Ainda não foram anunciados)Selecionador: Dick AdvocaatCOSTA DO MARFIM(Anunciados a 15 de maio)Selecionador: Emerse FaeEQUADOR(Ainda não foram anunciados)Selecionador: Sebastian BeccaceceGRUPO FPAÍSES BAIXOS(Ainda não foram anunciados)Selecionador: Ronald KoemanJAPÃOGuarda-redes - Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Aya Suzuka (Parma Calcio).Defesas - Yuto Nagatomo (FC Tóquio), Shogo Taniguchi (Saint-Truiden), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Munique), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Junosuke Suzuki (FC Copenhaga).Médios - Wataru Endo (Liverpool), Junya Ito (Genk), Daichi Kamada (Crystal Palace), Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Daizen Maeda (Celtic), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Ao Tanaka (Leeds United), Kaishu Sano (Mainz 05), Takefusa Kubo (Real Sociedad)Avançados - Ayase Ueda (Feyenoord), Keito Nakamura (Stade Reims), Ito Suzuki (Freiburgo), Kento Shiode (Wolfsburgo), Keisuke Goto (Saint-Truiden)Selecionador: Hajime MoriyasuSUÉCIAGuarda-redes - Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK Estocolmo), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County).Defesas: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Sp. Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Erik Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjällby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund).Médios - Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlstrom (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union St-Gilloise).Avançados - Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle), Viktor Gyokeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic).Selecionador: Graham PotterTUNÍSIA(Anunciados a 15 de maio)Selecionador: Sabri LamouchiGRUPO GBÉLGICA(Anunciados a 15 de maio)Selecionador: Rudi GarciaEGIPTO(Anunciados a 29 de maio)Selecionador: Hossam HassanIRÃO(Ainda não foram anunciados)Selecionador: Amir GhalenoeiNOVA ZELÂNDIAGuarda-redes - Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk), Michael Woud (Auckland).Defesas - Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis De Vries (Auckland), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland), Tommy Smith (Braintree Town).Médios - Joe Bell (Viking), Matt Garbett (Peterborough United), Marko Stamenic (Swansea City), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ryan Thomas (PEC Zwolle).Avançados - Chris Wood (Nottingham Forest), Eli Just (Motherwell), Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Ben Waine (Port Vale), Ben Old (Saint-Étienne), Callum McCowatt (Silkeborg), Jesse Randall (Auckland FC), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets).Selecionador: Darren BazeleyGRUPO HESPANHA(Anunciados a 25 de maio)Selecionador: Luis de la FuenteCABO VERDE(Ainda não foram anunciados)Selecionador: BubistaARÁBIA SAUDITA(Ainda não foram anunciados)Selecionador: Georgios DonisURUGUAI(Ainda não foram anunciados)Selecionador: Marcelo BielsaGRUPO IFRANÇAGuarda-redes - Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).Defesas - Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (Paris Saint-Germain), Theo Hernández (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munique).Médios - N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain).Avançados - Maghnes Akliouche (AS Mónaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munique), Marcus Thuram (Inter Milão).Selecionador: Didier DeschampsSENEGAL(Ainda não foram anunciados)Selecionador: Pape ThiawIRAQUE(Ainda não foram anunciados)Selecionador: Graham ArnoldNORUEGA(Anunciados a 21 de maio)Selecionador: Stale SolbakkenGRUPO JARGENTINA(Pré-convocados)Guarda-redes - Emiliano Martínez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marselha), Juan Musso (Atlético Madrid), Walter Benítez (Crystal Palace), Facundo Cambeses (Racing Club), Santiago Beltran (River Plate).Defesas - Agustín Giay (Palmeiras), Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético Madrid), Nicolas Capaldo (Hamburgo), Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise), Lucas Martinez Quarta (River Plate), Marcos Senesi (Bournemouth), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolas Otamendi (Benfica), German Pezzella (River Plate), Leonardo Balerdi (Marselha), Cristian Romero (Tottenham), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Zaid Romero (Getafe), Facundo Medina (Marselha), Marcos Acuña (River Plate), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gabriel Rojas (Racing Club).Médios - Maximo Perrone (Como), Leandro Paredes (Boca Juniors), Guido Rodríguez (Valência), Anibal Moreno (River Plate), Milton Delgado (Boca Juniors), Alan Varela (FC Porto), Ezequiel Fernandez (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernandez (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Betis), Nicolas Domínguez (Nottingham Forest), Emiliano Buendia (Aston Villa), Valentín Barco (Estrasburgo).Avançados - Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Paz (Como), Franco Mastantuono (Real Madrid), Thiago Almada (Atlético Madrid), Tomas Aranda (Boca Juniors), Nicolas Gonzalez (Atlético Madrid), Alejandro Garnacho (Chelsea), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Matías Soule (Roma), Claudio Echeverri (Girona), Gianluca Prestianni (Benfica), Santiago Castro (Bolonha), Lautaro Martínez (Inter Milão), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Julian Alvarez (Atlético Madrid), Mateo Pellegrino (Parma).Selecionador: Lionel ScaloniARGÉLIA(Ainda não foram anunciados)Selecionador: Vladimir PetkovicÁUSTRIA(Anunciados a 18 de maio)Selecionador: Ralf RangnickJORDÂNIA(Ainda não foram anunciados)Selecionador: Jamal SellamiGRUPO K PORTUGAL(Anunciados a 19 de maio)Selecionador: Roberto MartínezREP. DEM. CONGO(Anunciados a 18 de maio)Selecionador: Sebastien DesabreUSBEQUISTÃO(Pré-convocatória)Guarda-redes - Vladimir Nazarov, Utkir Yusupov, Botirali Ergashev, Abduvokhid Nematov.Defesas - Ibrohimkhalil Yuldoshev, Avazbek Ulmasaliev, Jakhongir Urozov, Rustamjon Ashurmatov, Mukhammadkodir Hamraliev, Umarbek Eshmurodov, Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Farrukh Sayfiev, Khojiakbar Alijonov, Sherzod Nasrullaev, Muhammadrasul Abdumajidov, Behruz Karimov, Diyor Ortikboev.Médios - Kuvondik Ruziev, Sherzod Esanov, Nodirbek Abdurazzokov, Odiljon Khamrobekov, Umarali Rakhmonaliev, Alisher Odilov, Sardorbek Rakhmonov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Jamshid Iskanderov, Jasurbek Jaloliddinov, Azizjon Ganiev.Avançados - Abbosek Fayzullaev, Jaloliddin Masharipov, Dostonbek Khamdamov, Oston Urunov, Ruslanbek Jiyanov, Azizbek Amonov, Khusain Norchaev, Sherzod Temirov, Igor Sergeev, Eldor Shomurodov.Selecionador: Fabio CannavaroCOLÔMBIA(Pré-convocatória)Guarda-redes - David Ospina (Atlético Nacional), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), Camilo Vargas (Atlas), Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe), Aldair Quintana (Independiente del Valle), Kevin Mier (Cruz Azul).Defesas - Daniel Muñoz (Crystal Palace), Jhon Lucumí (Bolonha), Álvaro Angulo (Pumas), Santiago Arias (Independiente), Davinson Sánchez (Galatasaray), Johan Mojica (Maiorca), Yerry Mina (Cagliari), Cristian Borja (Club América), Juan Cabal (Juventus), Carlos Cuesta (Vasco da Gama), Willer Ditta (Cruz Azul), Junior Hernández (Deportes Tolima), Deiver Machado (Nantes), Yerson Mosquera (Wolverhampton), Édier Ocampo (Vancouver Whitecaps), Jhohan Romaña (San Lorenzo), Andrés Román (Atlético Nacional).Médios - Jorge Carrascal (Flamengo), Sebastian Gomez (Coritiba), Nelson Deossa (Betis), Kevin Castaño (River Plate), Gustavo Puerta (Racing Santander), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional), Johan Rojas (Vasco da Gama), Juan Fernando Quintero (River Plate), Juan Portilla (Athletico Paranaense), Jordan Barrera (Botafogo), Jhon Solís (Birmingham City), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Richard Ríos (Benfica), Jhon Arias (Palmeiras), Wilmar Barrios (Zenit St. Petersburgo), Juan Cuadrado (Pisa), Yáser Asprilla (Galatasaray), James Rodríguez (Minnesota United).Avançados - Luis Díaz (Bayern Munique), Jhon Córdoba (Krasnodar), Luis Suárez (Sporting), Sebastián Villa (Independiente Rivadavia), Neyser Villarreal (Cruzeiro), Kevin Viveros (Athletico Paranaense), Stiven Mendoza (Athletico Paranaense), Edwuin Cetré (Estudiantes de La Plata), Jhon Durán (Zenit St. Petersburg), Andrés Gómez (Vasco da Gama), Rafael Santos Borré (Internacional), Jaminton Campaz (Rosario Central), Johan Carbonero (Internacional), Cucho Hernández (Real Betis).Selecionador: Nestor LorenzoGRUPO L INGLATERRA(Anunciados a 22 de maio)Selecionador: Thomas TuchelCROÁCIA(Anunciados a 18 de maio)Selecionador: Zlatko DalicGANA(Ainda não foram anunciados)Selecionador: Carlos QueirozPANAMÁ(Ainda não foram anunciados)Selecionador: Thomas Christiansen