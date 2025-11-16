Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Portugal está no Mundial2026. Seleção goleou Arménia e foi condecorada por Marcelo Rebelo de Sousa

Sem Ronaldo e com uma camisola especial inspirada em Eusébio, a seleção nacional goleou a Arménia (9-1), no último jogo da fase de apuramento. Bruno Fernandes e João Neves fizeram três golos cada um.
ESTELA SILVA

Portugal apurou-se para o nono mundial da história

Foi com uma goleada histórica (9-1), que Portugal conseguiu um lugar no Mundial2026, o nono Campeonato do Mundo da história da seleção nacional, desde a estreia em 1966, e a sétima consecutiva. Depois de 1966, a equipa das quinas esteve nos mundiais de 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022, sendo que o melhor desempenho remonta à primeira presença, em Inglaterra, quando terminou no terceiro lugar. Na Europa, só Alemanha, França e Espanha têm mais presenças consecutivas em fases finais (alemães e espanhóis ainda não garantiram a presença no Mundial2026).

Esta tarde de domingo, dia 16 de novembro, no Estádio do Dragão, Bruno Fernandes e João Neves marcaram três golos cada um, num duelo muito particular pelo título de melhor em campo, com o médio do PSG a destacar-se com um espetacular golo de livre direto.

Renato Veiga, Gonçalo Ramos e Francisco Conceição marcaram um golo cada, num jogo em que Roberto Martínez promoveu a 14.ª estreia, a de Carlos Forbs, que jogou com o número 7 que é de Cristiano Ronaldo (ausente por castigo) há mais de duas décadas.

No próximo dia 5 de dezembro, Portugal fica conhecer o seu grupo na fase final do maior mundial de futebol de sempre, com 48 seleções.

O Mundial2026 realiza-se entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026, em 16 cidades espalhadas pelos EUA, México e Canadá.

Seleção recebeu Ordem do Infante pela conquista da Liga das Nações

Depois de garantir o apuramento para o Mundial2026, a seleção nacional foi condecorada pela conquista da Liga das Nações, no verão, na Alemanha. Na noite de 8 de junho, Portugal venceu a Espanha nos penáltis (5-3), após empate a dois golos.

"Quanto à América, vai dar Portugal. Para mim termina um ciclo, que começou muito bem e que acaba muito bem. Mas nunca termina, porque na América vai dar Portugal. Parabéns, campeões", disse o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa

Acabou o jogo

GOLO DE PORTUGAL. Marcou Francisco Conceição

90'+2'- João Félix serviu Francisco Conceição, que à entrada da área rematou para o nono e último golo do encontro, celando o triunfo que coloca a seleção no Mundial2026.

GOLO DE PORTUGAL. Hat-trick de João Neves

81'- Hat-trick de João Neves! Após novo pontapé de canto, o médio surge no coração da área a rematar para o oitavo golo de Portugal... o terceiro do jogador do PSG.

GOLO DE PORTUGAL. Hat-trick de Bruno Fernandes

70'-  Grande penalidade assinalada a favor de Portugal, após falta sobre Carlos Forbs, com Bruno Fernandes a fazer o terceiro da conta pessoal e o sétimo da seleção no jogo

Estreia de Carlos Forbs. Entra para o lugar de Leão

56'-Roberto Martínez mexe na equipa. Tira Bernardo Silva e Rafael Leão e faz entrar Francisco Conceição e Carlos Forbs, que assim, aos 21 anos, se estreia pela seleção, e logo na primeira vez que é chamado. Veste a camisola número 7... que é de Ronaldo há mais de duas décadas. É o 14.º internacional da era Martínez.

GOLO DE PORTUGAL: Marcou Bruno Fernandes

52'- Jogada rápida de Portugal, com Bruno Fernandes a ser o último a receber e rematar para a baliza arménia.

Começa o segundo tempo, no Estádio do Dragão

GOLO DE PORTUGAL. Bruno Fernandes marca de penálti

45'+3'- Grande penalidade assinalada a seu favor, após Rúben Dias ser derrubado na área, com Bruno Fernandes a marcar o 5-1 antes do intervalo.

GOLAÇO DE PORTUGAL. João Neves bisa de livre

41'- João Neves marca de livre. Um pontapé espetacular com a bola a bater na trave antes de entrar e levar o Dragão à loucura.

GOLO DE PORTUGAL: Marcou João Neves

30'- A bola sobrou para João Neves que, de primeira, rematou para o fundo da baliza e aumenta a vantagem com um belo golo. Médio estreia-se a marcar pela seleção ao 20.º jogo.

GOLO DE PORTUGAL: Marcou Gonçalo Ramos

28'-  Gonçalo Ramos aproveitou um mau atraso de Artur Serobyan e fez o 2-1 para Portugal. É o 10.º golo do avançado do PSG em 20 jogos pela seleção, o 1.º nesta fase de qualificação.

Minuto 21, homenagem a Diogo Jota

21'- Portugal perto do 2-1. Gonçalo Ramos desvia para uma grande intervenção de Henri Avagyan, após um bom cruzamento de Rafael Leão na esquerda.

Logo de seguida os adeptos aplaudiram o antigo camisola 21 da seleção, Diogo Jota, que morreu, este ano, num acidente, que também vitimou o irmão dele.

Portugal continua apurado

Com este conjugação de resultados - sendo que Hungria e Irlanda estão empatados a um golo -, Portugal continua apurado diretamente para o Mundial2026.

GOLO DA ARMÉNIA: Mercou Eduard Spertsyan 

18'- Na primeira investida ofensiva, a Arménia empatou. Após um cruzamento de Grant-Leon Ramos, Eduard Spertsyan surge na pequena área e desvia para o fundo da baliza de Diogo Costa.

GOLO DE PORTUGAL: Marcou Renato Veiga

7'-Bruno Fernandes, de regresso à equipa, após cumprir castigo, bateu o livre direto para a baliza, mas Avagyan defendeu contra o poste e, ressaltou até Renato Veiga, que cabeceou para uma baliza deserta e fez o 1-0 para Portugal.

Bruno Fernandes faz aviso bem cedo

2'-Bruno Fernandes recebeu dentro da área de Bernardo Silva, simulou e rematou de pé esquerdo, mas a bola bateu num defesa da Arménia e na recarga nem Rafael Leão, nem Nélson Semedo conseguiram fazer melhor. Os adeptos prestaram uma homenagem ao malogrado 2 do FC Porto, Jorge Costa, também antigo jogador da seleção, que morreu este ano.

Já se joga no Dragão. Invasor de campo logo a abrir

Um invasor entrou no relvado e esteve cerca de dois minutos a fugir dos seguranças, atrasando o início do encontro. Como estava vestido de preto, cor do equipamento da seleção, hoje, quando faz 65 anos que Eusébio, o Pantera Negra, recebeu a Bola de Ouro, só foi detetado pela equipa técnica nacional

Portugal joga esta tarde com a Arménia, no Estádio do Dragão para garantir um lugar no Campeonato do Mundo de futebol, em 2026. Cristiano Ronaldo foi expulso no jogo com a Rep. Irlanda e não é opção para o último jogo de apuramento, levando o selecionador Roberto Martínez a optar por um ataque com Rafael Leão e Gonçalo Ramos.

O capitão partilhou uma mensagem nas redes sociais. "Força equipa! Todos juntos hoje e sempre! Por Portugal e pela nossa bandeira!", escreveu o capitão que hoje não está nas opções de Roberto Martínez por se encontrar a cumprir castigo após a expulsão no jogo com a Irlanda.

A seleção vai entrar em campo com um equipamento negro especialmente inspirado em Eusébio, a "pantera negra" do futebol português.

EQUIPAS TITULARES

PORTUGAL: Diogo Costa; Nélson Semedo, Rúben Dias, Renato Veiga, João Cancelo; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Rafael Leão e Gonçalo Ramos

ARMÉNIA: Avagyan; Hovhannisyan, Piloyan, Muradian, Mkrtchyan e Tiknyzian; Serobyan, Muradyan, Spertsyan e Aghasaryan; Ranos

