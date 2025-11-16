Portugal está no Mundial2026. Seleção goleou Arménia e foi condecorada por Marcelo Rebelo de Sousa

Foi com uma goleada histórica (9-1), que Portugal conseguiu um lugar no Mundial2026, o nono Campeonato do Mundo da história da seleção nacional, desde a estreia em 1966, e a sétima consecutiva. Depois de 1966, a equipa das quinas esteve nos mundiais de 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022, sendo que o melhor desempenho remonta à primeira presença, em Inglaterra, quando terminou no terceiro lugar. Na Europa, só Alemanha, França e Espanha têm mais presenças consecutivas em fases finais (alemães e espanhóis ainda não garantiram a presença no Mundial2026).Esta tarde de domingo, dia 16 de novembro, no Estádio do Dragão, Bruno Fernandes e João Neves marcaram três golos cada um, num duelo muito particular pelo título de melhor em campo, com o médio do PSG a destacar-se com um espetacular golo de livre direto. Renato Veiga, Gonçalo Ramos e Francisco Conceição marcaram um golo cada, num jogo em que Roberto Martínez promoveu a 14.ª estreia, a de Carlos Forbs, que jogou com o número 7 que é de Cristiano Ronaldo (ausente por castigo) há mais de duas décadas.No próximo dia 5 de dezembro, Portugal fica conhecer o seu grupo na fase final do maior mundial de futebol de sempre, com 48 seleções.O Mundial2026 realiza-se entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026, em 16 cidades espalhadas pelos EUA, México e Canadá.