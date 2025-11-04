Seleção vai jogar com equipamento único de homenagem a Eusébio pelos 60 anos da Bola de Ouro de 1965

Um camisola única para celebrar um momento único. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em conjunto com a PUMA, revelou, esta terça-feira, 4 de novembro, uma edição especial do equipamento da seleção nacional, para celebrar o 60.º aniversário da conquista da Bola de Ouro de Eusébio, distinguido a 27 de dezembro de 1965, pela revista France Football.A camisola foi colocada à venda esta terça e vai ser utilizada por Cristiano Ronaldo e companhia apenas no jogo com a Arménia, no próximo dia 16, no Estádio do Dragão, naquele que será o último jogo da fase de apuramento para o Mundial2026.Limitada a 1965 unidades, a versão Authentic vem personalizada com o número 13 na frente e nas costas - uma homenagem ao número icónico do malogrado jogador da seleção e do Benfica. "Eusébio há só um. Percebe-se nas histórias, vê-se nos vídeos, sente-se pela forma como os jogadores ainda procuram imitar os seus movimentos. Sessenta anos depois de se tornar o primeiro jogador português a ser coroado como melhor da Europa, a coleção Puma King leva o seu legado adiante, em preto e dourado, assinada pelas duas palavras que faziam tremer os defesas adversários: Pantera Negra", pode ler-se no comunicado da FPF..A homenagem já estava planeada há algum tempo e tinha sido revelada, em primeira mão, numa reportagem do Diário de Notícias, em maio, quando Roberto Martínez foi visitar o Cada Pia e conhecer as origens da seleção nacional. (ver vídeo abaixo, minuto 4) .Na altura o presidente dos gansos mostrou aquele que foi o primeiro equipamento usado pelos jogadores portugueses em 1921, num jogo frente a Espanha, tendo Victor Franco confessado que já era hora de ver a seleção jogar de preto para honrar essas origens. O selecionador nacional disse que estava a ser preparada "uma surpresa para novembro", e que "a ideia era fazer uma homenagem a Eusébio" a lembrar a Bola de Ouro de 1965.Mas, semanas depois, no final da época, o Benfica mostrou "indisponibilidade" para receber jogos da seleção, em protesto contra a FPF, depois da Taça de Portugal (conquistada pelo Sporting) e criou um embaraço inesperado a Pedro Proença, uma vez que fazia todo o sentido que a homenagem a Eusébio fosse no Estádio da Luz e que tivesse o seu clube de sempre, o Benfica, como anfitrião e aliado da homenagem... que será no Estádio do Dragão."Eusébio representa paixão, talento e orgulho para Portugal"Para João Medeiros Cardoso, diretor geral da FPF Comercial, "Eusébio representa paixão, talento e orgulho para Portugal. Sessenta anos após conquistar a Bola de Ouro, o seu legado mantém-se vivo, inspirando não só os que conheceram a sua grandeza, mas também as futuras gerações de jogadores portugueses”.Algo também destacado por Marco Mueller da PUMA, marca de equipamentos desportivos que veste as seleções nacionais de futebol, futsal e futebol e praia: "O legado de Eusébio atravessa gerações e este equipamento de homenagem reflete a sua influência duradoura no futebol português e no desporto mundial (...) Ao juntar o design inspirado na tradição com a inovação moderna, celebramos não só uma lenda do futebol, mas também a cultura e paixão que fazem o jogo ser intemporal.”Segundo, Flora Bruheim, viúva de Eusébio, o malogrado jogador, que morreu em janeiro de 2014, "tinha uma relação muito próxima com a marca e uma sincera amizade com o fundador, Rudolf Dassler" e ver "a sua memória celebrada num projeto tão bonito" foi algo que a emocionou assim que lhe apresentaram o projeto.A PUMA irá ainda organizar um evento especial, que contará com uma exposição sobre a história de Eusébio, com a presença de jogadores lendários portugueses, no próximo dia 15, no Loft Marvilla.isaura.almeida@dn.pt