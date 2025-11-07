Da dispensa por WhatsApp à seleção nacional em apenas meio ano: quem é Carlos Forbs Borges?

Há seis meses, Carlos Forbs recebeu uma mensagem no telemóvel que o deixou em choque: o Ajax, que dois anos antes investira 14 milhões de euros no seu prospeto de futebol excitante, dispensava-o por WhatsApp. Hoje, nem meio ano depois, o extremo nascido em Rio de Mouro (Sintra) é o nome mais falado da convocatória de Roberto Martínez para os próximos jogos da seleção nacional no apuramento para o Mundial, contra República da Irlanda e Arménia. Do adeus frio em Amesterdão à semana mais “quente” da carreira, que incluiu dois golos contra o Barcelona em plena Liga dos Campeões, esta é a ascensão meteórica de um jovem avançado que se tem habituado a fintar as adversidades com a mesma velocidade com que dribla os defesas em campo.Carlos Forbs Borges - prefere Forbs, "por causa da mamã", confessou a A Bola - chegou ao mundo a 19 de março de 2004, em Sintra, filho de pais guineenses. O talento apareceu cedo: era o mais rápido e o mais destemido no futsal no Núcleo de Atividades Desportivas do Concelho de Sintra, onde se inscreveu com um grupo de amigos. O Sporting não demorou a reparar nele. Um olheiro foi ver outro miúdo, mas acabou a apontar-lhe o dedo: “Quero aquele.”O sonho passou a vestir de verde e branco, mas por pouco tempo. Quando tinha 9 anos, a família fez as malas rumo a Inglaterra, à procura de uma vida melhor. Carlos não queria ir — “tinha os meus amigos, o meu país, não queria nada sair”, recordou mais tarde, no podcast The Locker Room —, mas acabou por trocar os treinos na Academia de Alcochete por uma vida em Leeds, onde a mãe arranjou trabalho.Foi lá que o destino voltou a bater-lhe à porta. O Manchester City abriu-lhe as portas da academia e, em pouco tempo, percebeu que tinha entre mãos um talento fora do comum. Durante quase uma década, Forbs foi um dos rostos do futuro dos citizens: marcou golos atrás de golos nas equipas jovens, foi eleito melhor jogador da Premier League Sub-21 e campeão nacional pelos sub-23. Guardiola chamou-o a treinar com os seniores, e parecia só uma questão de tempo até o miúdo de Rio de Mouro chegar ao Etihad. Mas o salto para a equipa principal não chegou.Em 2023, o Ajax surgiu com uma proposta de 14 milhões de euros e a promessa de espaço e minutos para brilhar. A mudança parecia o passo certo e até começou bem, com muitos minutos e um golo frente ao Marselha na Liga Europa. Mas Amesterdão acabou por não ser o conto de fadas que imaginara: o clube mergulhou em crise, trocou de treinadores, e Carlos foi um dos que pagaram a fatura. Acabou emprestado ao Wolverhampton, onde também não encontrou espaço. E foi então que chegou a mensagem seca e impessoal, por WhatsApp: estava dispensado.Forbs voltou a ter de fintar a adversidade. O Club Brugge, da Bélgica, acreditou nele, pagou 8,5 milhões e devolveu-lhe o palco. Em apenas quatro meses, Forbs renasceu: cinco golos, várias assistências e uma exibição de encher o olho (e páginas de jornais) frente ao Barcelona, com dois golos e uma assistência, que lhe valeu o prémio de melhor em campo na Liga dos Campeões..“Ele está no melhor momento da carreira”, explicou esta sexta-feira Roberto Martínez, ao justificar a surpresa da convocatória. “É rápido, vertical, joga nas duas alas e tem um perfil muito especial.”. Forbs ficou a saber da notícia no fim de um treino. “O Rodrigo Mora ligou-me e pensei que era uma brincadeira”, contou ao Canal 11, entre sorrisos nervosos.. Agora, aos 21 anos, vai poder partilhar balneário da seleção A de Portugal com o ídolo Cristiano Ronaldo. “A mentalidade dele... Quer sempre mais, tem 38 anos e ainda continua ao mais alto nível. Definitivamente, é o meu ídolo”, confessava há dois anos, na apresentação no Ajax, o jovem que começou a jogar no Sporting, mas sonha acabar a carreira no… Benfica, o clube do coração, como revelou ao podcast The Locker Room.