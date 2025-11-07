Carlos Forbs é a surpresa da lista de convocados da seleção

O Selecionador Nacional, Roberto Martínez divulgou, esta sexta-feira, 7 de novembro, os 26 escolhidos para os dois últimos jogos da qualificação para o Campeonato do Mundo 2026, frente à República da Irlanda, em Dublin, e à Arménia, no Porto. Da lista destaque para a conocatória de Carlos Forbs, do Club Brugge, que assim se estreia na seleção.O extremo, de 21 anos, vinha sendo presença regular na seleção de sub-21, estreando-se agora entre a elite do futebol nacional, poucos dias após ter estado em destaque no empate 3-3 do conjunto belga com o FC Barcelona, para a Liga dos Campeões, em que assinou dois golos e uma assistência."Foi um jogador que desde a primeira vez que o vi, nos sub-17, que o achei diferente", disse o selecionador, citado pelo Record. "Marcar dois golos ao Barcelona pesou bastante na decisão e mostra a qualidade", admitiu o selecionador, defendendo, de acordo com a Bola, que o jogador "tem um perfil muito especial, rápido, vertical, consegue jogar nas duas alas", o que "é muito importante para o estágio de novembro".Segundo Martínez, ainda nas declarações citadas pela Bola, Forbs "está no melhor momento da carreira, é novo, mas tem muita experiência". "Merece", conclui.Eis a lista dos 26 convocados:Guarda-redes - Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP)Defesas - Diogo Dalot (Manchester United), Nélson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Al Hilal), Matheus Nunes (Manchester City), Rúben Dias (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting CP), António Silva (SL Benfica); Renato Veiga (Villarreal);Médios - João Palhinha (Tottenham Hotspur), Rúben Neves (Al Hilal), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City);Avançados - Pedro Gonçalves (Sporting CP), João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Rafael Leão (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Carlos Forbs (Club Brugge), Gonçalo Ramos (PSG) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr). Portugal joga com a República da Irlanda, na 5.ª jornada, no próximo dia 13 de novembro, às 19h45, no Aviva Stadium. Dia 16 de novembro, às 14h00, no Estádio do Dragão, Portugal fecha, frente à Arménia, a fase de qualificação.A Hungria é o outro adversário português do Grupo F de qualificação para o Mundial que será disputado nos EUA, Canadá e México. A seleção lusa lidera o grupo com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio que se vai disputar no próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.