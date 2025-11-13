Portugal a perder com a Irlanda em Dublin (1-0)

A seleção portuguesa está esta quinta-feira a perder com a República da Irlanda, em Dublin, numa partida que pode valer a qualificação para o Mundial 2026.Parrott marcou, aos 17 minutos, aquele que vai sendo o único golo do encontro.. Onzes iniciaisRepública da Irlanda: Kelleher; Coleman, O'Brien, O'Shea, Collins e Scales; Azaz, Taylor e Cullen; Ogbene e Parrott.Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Ruben Dias, Gonçalo Inácio e João Cancelo; Ruben Neves, João Neves e Vitinha; Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo..Ronaldo prevê "batalha" em Dublin e diz que golo 1000 na final do Mundial 2026 seria "demasiado perfeito".O Irlanda-Portugal começou às 19:45, no Aviva Stadium, em Dublin, e tem arbitragem do sueco Glenn Nyberg.Se triunfar, Portugal garante o primeiro lugar do Grupo F e o apuramento direto para o Mundial2026. Depois do encontro em Dublin, Portugal fecha o Grupo F frente à Arménia no domingo, no Estádio do Dragão, no Porto, às 14:00.Portugal lidera o Grupo F, com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da República da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio do próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México (11 de junho a 19 de julho), que, pela primeira vez, vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs..José Sá dispensado do encontro com a Irlanda por morte do avô.Caminho para o nono Mundial de Portugal passa por Dublin, onde a seleção nunca ganhou \n