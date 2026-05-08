Mundial 2026. Da rotação defensiva à referência única no ataque: as ideias que Martinez já fechou

Não restam grandes dúvidas a Roberto Martínez para o Mundial 2026, que se realiza nos Estados Unidos, México e Canadá. Os convocados serão conhecidos no dia 19, antes da final da Taça de Portugal entre Sporting e Torreense (dia 24). Ao que o DN apurou junto de fontes que acompanharam o estágio no México e são próximas do selecionador, Martínez já avançou com conversas de pormenor com muitos dos atletas. Depois da afinação feita no estágio em solo mexicano, no final de março, o selecionador consolidou processos, explicou a vários jogadores o que pretende e, em vários casos, transmitiu confiança para o que faltava das respetivas temporadas. O núcleo principal não tem vindo fazer grandes alterações ao longo dos tempos, a conquista da Liga das Nações foi um forte fator de união no grupo e, por isso, não surgindo lesões, não existirão grandes novidades. O DN elenca as principais ideias do técnico espanhol para os convocados que vão enfrentar RD Congo, Usbequistão e Colômbia na fase de grupos, a 17, 23 e 28 de junho, respetivamente.Quatro centrais, dois deles canhotosRoberto Martínez tem claro querer levar quatro centrais para o Mundial, contrariando tendências anteriores, principalmente com listas de 23 selecionáveis, porque entende ser necessário fazer alguma gestão física na posição e também porque tem sempre, como plano possível, um esquema com cinco defesas. Rúben Dias, que tem tido problemas no tornozelo, terá como alternativa António Silva. Apesar do duelo no Benfica com Tomás Araújo, foi possível saber que António Silva acredita que será escolhido, mantendo-se como elemento influente no balneário, depois de ter estado no Euro 2024, Mundial 2022 e Liga das Nações 2024/25. Para as duas vagas restantes, Gonçalo Inácio, há seis anos opção na equipa principal do Sporting, dará continuidade ao Europeu e Liga das Nações que realizou com Roberto Martínez. O jogador leonino tem uma entorse no tornozelo, mas aguarda-se feedback positivo para ser chamado. Renato Veiga vai com 40 jogos no Villarreal e aos 22 anos ganhou espaço para se estrear em fases finais por Portugal. É canhoto, polivalente - pode jogar como lateral - e a sua posição de origem foi médio-defensivo. Tanto Veiga como Inácio são importantes pelo uso do pé esquerdo, que para o treinador é vital na circulação de bola e construção de jogo apoiado. Na baliza, Diogo Costa terá companhia de José Sá e Rui Silva. Sá tem duas conquistas na Liga das Nações, foi à Taça das Confederações em 2017 e acompanhou Diogo Costa no Mundial 2022 e Euro 2024. Rui Silva é titular no Sporting, fez a mudança para Portugal de modo a lutar por uma vaga na seleção.Laterais: polivalência de Dalot, Cancelo e Matheus Nunes Nuno Mendes será o titular à esquerda, Renato Veiga poderá ser complementar, mas a polivalência de Diogo Dalot e João Cancelo são imprescindíveis para Martínez. Os laterais de Manchester United e Barcelona estão habituados a alinhar nos dois corredores, têm larga experiência internacional e estão no lote. Nélson Semedo contraiu uma lesão no joelho esquerdo, já voltou à ação, mas pode ser um dos sacrificados porque Matheus Nunes, pela possibilidade de alinhar como médio e ala direito, como faz no Manchester City - jogou com o Everton nessa posição na última segunda-feira - é nome preferencial. Samuel Costa é aposta pessoal de meio-campo de eliteApesar da época menos conseguida do Tottenham, João Palhinha é importante nos londrinos e tem lugar nos 26 como médio mais forte no trabalho defensivo, Rúben Neves avança para o segundo Mundial e tem feito parte do grupo principal desde a Liga das Nações 2018/19. Intocáveis serão João Neves e Vitinha, campeões europeus pelo PSG em 2025. Estes quatro atletas poderão fazer parceria, em duplo pivô, no meio-campo, caso Martínez entenda que um número 10 clássico seja opção. Samuel Costa, neste sentido, é o quinto nome possível, podendo alinhar como 6 ou 8, sendo habitual titular no Maiorca nos últimos três anos. Trata-se de um jogador muito apreciado pelo selecionador, de acordo com o que o DN pôde saber, e parte à frente de Mateus Fernandes ou Pedro Gonçalves, ambos mais ofensivos.Liberdade para Bruno Fernandes, Bernardo Silva e João FélixPara uma posição que se aproxima de um ‘10’, Roberto Martínez quer dar liberdade de movimentos a Bruno Fernandes e Bernardo Silva, figuras maiores de Manchester United e Manchester City. O capitão dos red devils, pela chegada impressionante à baliza adversária, terá sempre um papel mais solto num meio-campo a três, enquanto Bernardo Silva é tido como o jogador para queimar linhas com bola e através do passe curto. O capitão do City pode também ser utilizado como extremo direito, como é mais habitual na seleção nacional. Por isso, há uma terceira opção: João Félix para jogar mais perto do avançado referência. A época no Al Hilal, com 29 participações para golo no campeonato saudita, não passam despercebidas..Trincão tem uma missãoNo grupo de trabalho, Roberto Martínez insistiu em Francisco Trincão, vendo-o como dos elementos mais regulares, sem lesões no Sporting e com uma missão de criar ligações com o lateral mais ofensivo, um pouco como pede a Bernardo Silva. Francisco Conceição (Juventus) é o típico rompedor a partir da direita e na esquerda Pedro Neto, jogador do Chelsea, é dos que mais tem crescido no último ano e meio de seleção. Para explorar a subida de Nuno Mendes, Rafael Leão é carta imprescindível, tendo como trunfo estar sempre acima dos dez golos nas últimas cinco épocas de AC Milan. Resta saber se terá a aposta tão efetiva como noutras fases finais, em que foi, por vezes, irregular e pouco consequente.Gonçalo Guedes dispensa outro ponta-de-lançaPaulinho foi chamado para os particulares de março, mas devido às ausências no ataque. O avançado não faz, para já, parte dos 26 e Gonçalo Guedes no papel de segundo avançado, no qual ajudou Portugal a conquistar a primeira Liga das Nações, encanta na Real Sociedad e tem a polivalência - palavra-chave desta convocatória - para ajudar a resgatar jogos complicados. Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo competirão pela vaga na frente, na qual é esperada uma certa rotação na posição. CR7 contabiliza 27 golos esta época e avança para a 12.ª fase final de Mundiais e Europeus, às quais ainda podem juntar-se os Jogos Olímpicos, a Taça das Confederações e a Ligas das Nações. Gonçalo Ramos fez apenas 17 jogos a titular no PSG e soma 12 golos. .Convocatória a 19 de maioRoberto Martínez vai anunciar os 26 convocados para o Mundial 2026 no dia 19 de maio, na Cidade do Futebol, precisamente na semana que antecede a final da Taça de Portugal.Uma semana de ambientaçãoA seleção nacional aproveitou os particulares de março para testar os protocolos e a equipa técnica não vê necessidade de forçar os jogadores a estar nos EUA mais do que uma semana antes do primeiro jogo. Assim, com o encontro inaugural marcado para 17 de junho, a seleção não viajará antes de dia 12, até porque terá um jogo particular com a Nigéria, em Leiria, no dia 10. Antes, dia 6, enfrenta o Chile. A comitiva ficará num hotel junto às praias de Palm Beach, na costa oriental da Florida, tendo de se deslocar para o centro de treinos, que fica a cerca de 15 quilómetros de distância.Quarteto na final da championsO PSG garantiu a presença na final da Liga dos Campeões de 30 de maio, o que afeta diretamente a seleção, tendo em conta que Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos vão estar nesse jogo de Budapeste. Ainda assim este quarteto deverá viajar com o resto da comitiva para Miami, uma vez que entre a final da Champions e a viagem há cerca de sete dias, pelo que a recuperação física destes jogadores já deverá será feito em solo americano.Transferências a mexerNo Mundial 2026, estarão vários jogadores portugueses com perspetiva de mudar de clube. João Cancelo ainda não sabe se continua no Barcelona, onde está cedido, João Palhinha vive igual situação no Tottenham. Bernardo Silva termina contrato com o City e Gonçalo Ramos deverá ter vontade de mudar para jogar mais. Irão pede garantiasApesar do conflito no Médio Oriente, o Irão foi confirmado no Mundial pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino. Porém, a Federação Iraniana de Futebol, em reunião na terça-feira, exigiu garantias da FIFA para que os atletas e comitiva oficial não corram riscos de segurança. .Roberto Martínez divulga lista convocados da seleção nacional para o Mundial 2026 a 19 de maio.Roberto Martínez anuncia várias novidades e confirma que Gonçalo Guedes é o terceiro avançado da seleção.Roberto Martínez tem novidades antes do Mundial e convoca Samu Costa, Mateus Fernandes, Gonçalo Guedes e Mora