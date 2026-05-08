Roberto Martínez tem convocados quase fechados para o Mundial 2026.
Roberto Martínez tem convocados quase fechados para o Mundial 2026.FOTO: RODRIGO ANTUNES / LUSA
Desporto

Mundial 2026. Da rotação defensiva à referência única no ataque: as ideias que Martinez já fechou

Com um lote de jogadores quase decidido, o DN elenca as convicções do selecionador. Entre elas, quatro centrais, Gonçalo Guedes como terceiro avançado e Bruno Fernandes e Bernardo Silva mais soltos.
Frederico Bártolo
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