A geração mais talentosa da Turquia tem o calculismo italiano no banco

A Turquia integra o Grupo D do Mundial 2026 e soma a quarta participação no certame. Foi longo o hiato desde o histórico e surpreendente terceiro posto em 2002, mas 24 anos depois a comitiva entra com uma clara ambição de não se ficar pela fase inicial. Até porque é hoje com relativa unanimidade considerada uma das seleções com mais talentos jovens. O equilíbrio destes do meio-campo para a frente será o grande desafio de Vincenzo Montella, ex-histórico da Roma. O treinador italiano tem priorizado os domínios dos momentos do jogo, a posse de bola, mais do que lançar vertiginosos contragolpes com base na irreverência dos 'miúdos maravilha' que tem ao dispor.Na fase de apuramento, a Turquia venceu os dois jogos com a Bulgária e fez oito golos, derrotando a Geórgia também nas duas ocasiões, celebrando sete tentos. No entanto, a copiosa derrota por 6-0 com a Espanha serviu de alerta e de contenção. No play-off de apuramento, as duas vitórias por 1-0 contra a Roménia e Kosovo até deixaram a ideia de que a Turquia pareceu curta para o seu potencial, mas resumiu a estratégia pragmática de Montella, que comanda desde 2023 o conjunto depois de duas boas épocas no Adana Demirspor.No Europeu, coincidiu com Portugal, com quem perdeu na fase de grupos. No segundo posto desse emparelhamento, avançou para derrotar a Áustria nos oitavos de final, caindo aos pés dos Países Baixos nos quartos de final.A lista para o Mundial ainda é apenas provisória. Estão 35 pré-convocados, entre os quais Deniz Gül (FC Porto) e Demir Tiknaz (SC Braga). O ponta de lança portista realizou 47 jogos e marcou oito golos na época, conta já com seis internacionalizações e terá mais chances do que o bracarense que fez 34 jogos e dois golos e que soma um jogo pela Turquia. Os ex-Benfica Orkun Kökçü e Kerem Aktürkoglu também estão entre os eleitos de Vincenzo Montella e certamente com o bilhete para os Estados Unidos da América. Na defesa, Çelik, Demiral e Soyuncu são importantes, Çalhanoglu, campeão pelo Inter e capitão turco, faz os equilíbrios no meio-campo, Ozcan é outra hipótese para jogos mais apertados. Orkun Kökçü, do Besiktas, tem sido utilizado como médio mais criativo, mas a juventude está a ganhar experiência e a escolha é difícil. Arda Güler, de 21 anos, milita no Real Madrid, Can Uzun, do Eintracht, com 20 anos, é outra pérola do meio-campo ofensivo e nos corredores são inegáveis os talentos: Kenan Yıldız, com 21 anos, na Juventus, Barış Alper Yılmaz, de 25, importante no Galatasaray. Kerem Aktürkoğlu tem o desequilíbrio e a experiência a seu lado. Montella pode bem optar por um falso nove na frente de ataque para juntar todos estes talentos no arranque contra os Estados Unidos..Escócia de volta 28 anos depois ao Mundial em busca de passar pela primeira vez a fase de grupos.Marrocos já não passa despercebido depois do quarto lugar do Mundial 2022