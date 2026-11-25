Seis figuras femininas que marcaram a história do teatro em Portugal nos séculos XVIII e XIX protagonizam uma coleção de livros que o Teatro Nacional D. Maria II e a Edições Tinta da China vão lançar numa parceria que é inaugurada com a biografia de Carlota Talassi, “uma das atrizes mais reconhecidas do teatro português oitocentista”.

Biografias do Teatro Português: Mulheres é uma coleção composta por seis estudos que “pretende recuperar percursos femininos ainda pouco conhecidos e contribuir para uma melhor compreensão do papel das mulheres na evolução do teatro e da vida cultural em Portugal", segundo um comunicado.

O primeiro volume será apresentado no sábado, às 17h00, num evento com entrada livre que abrirá um pouco o véu acerca daquilo que será possível encontrar nas páginas do livro: Carlota Talassi (1811–1891) era uma mulher reconhecida pelas suas interpretações no melodrama e no drama romântico, que se destacou também pela tradução de textos dramáticos franceses, contribuindo para a circulação e renovação dos repertórios teatrais.