Mariana Leite Soares vence 7.ª edição do Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II

Mariana Leite Soares venceu a 7.ª edição do Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II, galardão que, desde 2020, reconhece e apoia novos talentos do teatro português.

A distinção, promovida pelo Teatro Nacional D. Maria II e pelo Grupo Ageas Portugal, foi entregue esta terça-feira, 23 de setembro, numa cerimónia na Sala Garrett do Teatro Nacional D. Maria II.

Nascida em 1996 na cidade do Porto, Mariana Leite Soares é sonoplasta, desenhadora de som, música e performer. De acordo com uma nota enviada às redações, tem desenvolvido "um percurso multidisciplinar centrado nas áreas da música, do som, do teatro e da performance, tendo também experiência em vídeo, interpretação, produção, direção técnica, legendagem e desenho de luz".

Em 2014 concluiu o Curso Profissional de Instrumentista de Sopros e Percussão, com especialização em clarinete, na Academia de Música de Costa Cabral; posteriormente frequentou o Curso de Produção e Tecnologias da Música, na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE), onde iniciou o seu percurso marcado pelo cruzamento entre música e teatro; e em 2022 frequentou o Curso de Iniciação à Interpretação do Teatro Universitário do Porto, instituição com a qual continua a colaborar.

Ao longo da carreira colaborou com diversos artistas, criadores e estruturas, entre os quais Ana Isabel Castro, Ana Rita Xavier, Cão Danado, Guilherme de Sousa & Pedro Azevedo, Joana Mont'Alverne, Joana Providência, Tânia Dinis e Teatro Experimental do Porto, entre outros.

Também trabalhou, enquanto técnica, com instituições e estruturas como o Teatro Municipal do Porto, Teatro Nacional São João, mala voadora, Fundação de Serralves e Batalha Centro de Cinema. Enquanto produtora musical colaborou ainda em projetos com Inês Apenas e Basalto.

No ano passado lançou KÉLA, "um alter ego através do qual explora a composição, produção e interpretação de música pop e eletrónica".

Já este ano apresentou o projeto Devoção Mariana, no FITEI. No próximo mês vai estrear ABSOLUTO, o seu primeiro espetáculo a título individual, no Teatro Municipal do Porto.

“Estou muito agradecida à Ageas e ao TNDMII por escolherem dar continuidade a esta iniciativa e pelo reconhecimento e valorização do meu trabalho. É um enorme incentivo para continuar a crescer e a fazer o que faço. Quero agradecer a todas as pessoas com quem colaborei pela confiança que depositaram em mim”, afirma Mariana Leite Soares, citada pelo comunicado enviado às redações.

Já Rui Catarino, Presidente do Conselho de Administração do Teatro Nacional D. Maria II, diz que o prémio reconhece "um percurso que tem contribuído para expandir as possibilidades da criação teatral através do som e da música". "A Mariana tem desenvolvido um percurso multidisciplinar, cruzando música, som, teatro e performance, e explorando diferentes áreas da criação e da prática teatral. O seu trabalho enquanto sonoplasta, desenhadora de som, música e performer revela um interesse particular pelas possibilidades do som enquanto matéria de criação cénica. É com muito gosto que, em nome do Teatro Nacional D. Maria II, distinguimos o seu percurso e lhe desejamos o maior sucesso para projetos futuros", acrescentou.

Mariana Leite Soares junta-se agora a Sara Barros Leitão, Mário Coelho, Cárin Geada, Pedro Azevedo, Tita Maravilha e Marco Mendonça na galeria de vencedores do galardão, atribuído anualmente desde 2020.