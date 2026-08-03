“D. Maria I promoveu música onde se destacavam governantes femininas como Ester ou outras mulheres da Bíblia”
FOTO: Paulo Spranger
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“D. Maria I promoveu música onde se destacavam governantes femininas como Ester ou outras mulheres da Bíblia”

Professora de História da Música na Baldwin Wallace University, no Ohio, Danielle M. Kuntz está pela segunda vez com uma bolsa Fulbright em Portugal e fala da sua paixão sobre o século XVIII musical português e também sobre o programa educacional fundado há 80 anos nos Estados Unidos pelo senador J. William Fulbright.
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