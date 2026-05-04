Amélia Rey Colaço é uma figura nuclear na evolução de um teatro de muitas formas de expressão.
Amélia Rey Colaço é uma figura nuclear na evolução de um teatro de muitas formas de expressão.
Cultura

Para redescobrir as memórias de um teatro

O filme 'Auto da Casa' revisita memórias do Teatro Nacional D. Maria II, observando os seus cruzamentos com a história cultural e política do nosso país - é uma das revelações do IndieLisboa.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
Lisboa
Cultura
IndieLisboa
edição impressa
Teatro Nacional D. Maria II
Diário de Notícias
www.dn.pt