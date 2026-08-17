João Cancelo em Barcelona para assinar por dois anos

João Cancelo está já em Barcelona para fazer testes médicos e rubricar contrato com os catalães. O jogador internacional português, que foi titular na ala direita no Mundial 2026, encerrou o vínculo com o Al Hilal, previsto até 2027.

Aceitou abdicar de parte dos salários para sair livre e rumar ao Barcelona, contornando os pedidos do clube saudita, que pedia 10 milhões de euros pelo empréstimo do jogador.

Adiantam os jornais AS, Marca, Mundo Deportivo e Sport que o anúncio da contratação deverá fazer-se esta terça-feira, dia 18 de agosto, mas a confirmação poderá até concluir-se hoje. O defesa português atuou por seis meses pelo Barcelona na temporada passada, jogou 23 encontros, com dois golos e três assistências. É visto por Hansi Flick como grande trunfo pela capacidade ofensiva na direita. Também de acordo com a imprensa espanhola, João Cancelo não estaria nos planos do atual técnico do Al Hilal, Simone Inzaghi, e desde início que o lateral só perspetivava o Barcelona.

Vai então avançar para a terceira passagem pelo Barcelona. Já havia sido emprestado ao clube espanhol em 2023/24, quando tinha contato com o Manchester City. Com 32 anos, será expectável que assine um contrato de dois anos com os catalães.

A oficialização pode depender de outra chegada e mais sonante. Rodri, campeão mundial e europeu pela Espanha, vai rumar à Catalunha, apesar de ter sido dado como alvo do Real Madrid.

O jogador, eleito melhor do mundo em 2024, sairá do Manchester City por um valor de 50 milhões de euros, aos quais se devem acrescentar 16,5 milhões de euros em bónus variáveis, informa o jornal Marca. O City tinha recusado duas propostas anteriores. Tinha contrato por apenas mais uma temporada e a saída de Guardiola do clube teve peso na decisão.

O ex-Villarreal e Atlético de Madrid vai regressar ao país natal oito anos depois de ter rumado a Manchester. Pelo City, ganhou 18 troféus, incluindo a única Liga dos Campeões da história do clube. Esta transferência surge depois de ter sido eleito o melhor jogador do Mundial 2026, que venceu ao serviço de Espanha, além do Europeu de 2024 e da Liga das Nações de 2022/23.

Esse negócio poderá ter implicações futuras num outro atleta bem conhecido do futebol português. Enzo Fernández, campeão do mundo pela Argentina em 2022 e ex-jogador do Benfica, é o desejado para o seu lugar, mas o Chelsea aponta para os 120 milhões de euros, valor que pagou ao Benfica após o Mundial do Qatar.