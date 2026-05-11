João Cancelo entra na história: é o primeiro campeão em quatro das cinco principais ligas europeias

João Cancelo entrou na história do futebol como o primeiro jogador a vencer quatro dos cinco principais campeonatos europeus, após o seu Barcelona ter garantido matematicamente o título espanhol ao bater este domingo o rival Real Madrid em Camp Nou (2-0).O lateral internacional português, 31 anos, já era um dos 23 futebolistas campeões em três dos big five, após ter vencido uma liga italiana pela Juventus (2018-19), uma Bundesliga pelo Bayern Munique (2022-23) e conquistado três vezes a Premier League pelo Manchester City (2020-21, 2021-22 e 2022-23). Não, não se trata de um erro caro leitor: em 2022-23 Cancelo dividiu a época entre citizens e bávaros e foi campeão por ambos. O internacional luso em 66 ocasiões, que se encontra na Catalunha por empréstimo dos sauditas do Al Hilal, até poderia já ter assegurado o estatuto de vencedor de quatro das cinco principais ligas em 2023-24, quando esteve cedido pelo City ao Barcelona, mas nessa temporada foi o Real Madrid a sagrar-se campeão espanhol. .Barcelona revalida título espanhol ao bater Real Madrid no Camp Nou. Agora, não só alcançou esse feito como manter-se-á como único a consegui-lo pelo menos durante um ano. É que, entre os outros 22 campeões em três das cinco principais ligas [ver quadro], apenas seis estão no ativo e nenhum está numa das big five que ainda não ganhou: Arturo Vidal joga no Colo-Colo (Chile), Lucas Hernández no Paris Saint-Germain (França), o antigo lateral portista Danilo no Flamengo (Brasil), Brahim Diaz no Real Madrid (Espanha) e Kingsley Coman e Cristiano Ronaldo no Al Nassr (Arábia Saudita).Por falar em Ronaldo, o capitão da seleção nacional é presença notada no lote de jogadores campeões em três das cinco principais ligas europeias. Fê-lo ao serviço de Manchester United em Inglaterra (2006-07, 2007-08 e 2008-09), Real Madrid em Espanha (2011-12 e 2016-17) e Juventus em Itália (2018-19 e 2019-20).Mas há um terceiro português na lista: o antigo médio Tiago, vencedor da Premier League pelo Chelsea (2004-05), da Ligue 1 pelo Lyon (2005-06 e 2006-07) e da La Liga pelo Atlético Madrid (2013-14). . Também ganhou em PortugalSe tivermos em conta que Portugal é atualmente o sexto país no ranking da UEFA, João Cancelo até poderá gabar-se, a confirmar-se o título do Barça, de ser igualmente o único a vencer cinco dos seis principais campeonatos da Europa, uma vez que foi também campeão pelo Benfica de Jorge Jesus em 2013-14, apesar de ter atuado apenas num jogo da I Liga. Para o pleno, fica a faltar um título em França, onde nunca jogou.Uma carreira em cheio para um jogador que deu os primeiros toques na bola nas camadas jovens do Barreirense, de onde saltou para a formação do Benfica em 2007. Sem espaço na equipa principal das águias, após mais de 50 jogos pelos bês encarnados, transferiu-se para o Valência no verão de 2014, iniciando em Espanha um percurso que já vai em 12 anos no estrangeiro. Além dos campeonatos de Portugal, Itália, Inglaterra e Alemanha também venceu uma Taça da Liga pelo Benfica (2013-14), uma Supertaça de Itália pela Juventus (2018) e uma Taça de Inglaterra (2022-23), duas Taças da Liga (2019-20 e 2020-21) e uma Liga dos Campeões (2022-23) pelo Manchester City. Por Portugal ganhou a Liga das Nações em 2018-19 e fez parte da caminhada rumo à conquista do torneio em 2024-25, embora não tivesse marcado presença na final four.Futuro em abertoCom contrato por mais um ano com o Al Hilal, Cancelo é pretendido a título definitivo pelo Barcelona, mas há um desencontro de verbas entre o que os catalães estão dispostos a dar e o que os sauditas pretendem receber..Barcelona estuda avanço por Cancelo sem querer passar da fasquia dos 10 milhões de euros