Cancelo está cedido pelo Al Hilal ao Barcelona desde janeiro e leva 20 jogos nas várias provas.
Cancelo está cedido pelo Al Hilal ao Barcelona desde janeiro e leva 20 jogos nas várias provas.FOTO: FC Barcelona/Facebook
Desporto

João Cancelo entra na história: é o primeiro campeão em quatro das cinco principais ligas europeias

Lateral português já venceu campeonatos de Itália, Inglaterra e Alemanha e poderá garantir no domingo a conquista do título espanhol. É um dos 23 jogadores campeões em três das big five.
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João Cancelo entrou na história do futebol como o primeiro jogador a vencer quatro dos cinco principais campeonatos europeus, após o seu Barcelona ter garantido matematicamente o título espanhol ao bater este domingo o rival Real Madrid em Camp Nou (2-0).

O lateral internacional português, 31 anos, já era um dos 23 futebolistas campeões em três dos big five, após ter vencido uma liga italiana pela Juventus (2018-19), uma Bundesliga pelo Bayern Munique (2022-23) e conquistado três vezes a Premier League pelo Manchester City (2020-21, 2021-22 e 2022-23). Não, não se trata de um erro caro leitor: em 2022-23 Cancelo dividiu a época entre citizens e bávaros e foi campeão por ambos.

O internacional luso em 66 ocasiões, que se encontra na Catalunha por empréstimo dos sauditas do Al Hilal, até poderia já ter assegurado o estatuto de vencedor de quatro das cinco principais ligas em 2023-24, quando esteve cedido pelo City ao Barcelona, mas nessa temporada foi o Real Madrid a sagrar-se campeão espanhol.

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Barcelona revalida título espanhol ao bater Real Madrid no Camp Nou

Agora, não só alcançou esse feito como manter-se-á como único a consegui-lo pelo menos durante um ano. É que, entre os outros 22 campeões em três das cinco principais ligas [ver quadro], apenas seis estão no ativo e nenhum está numa das big five que ainda não ganhou: Arturo Vidal joga no Colo-Colo (Chile), Lucas Hernández no Paris Saint-Germain (França), o antigo lateral portista Danilo no Flamengo (Brasil), Brahim Diaz no Real Madrid (Espanha) e Kingsley Coman e Cristiano Ronaldo no Al Nassr (Arábia Saudita).

Por falar em Ronaldo, o capitão da seleção nacional é presença notada no lote de jogadores campeões em três das cinco principais ligas europeias. Fê-lo ao serviço de Manchester United em Inglaterra (2006-07, 2007-08 e 2008-09), Real Madrid em Espanha (2011-12 e 2016-17) e Juventus em Itália (2018-19 e 2019-20).

Mas há um terceiro português na lista: o antigo médio Tiago, vencedor da Premier League pelo Chelsea (2004-05), da Ligue 1 pelo Lyon (2005-06 e 2006-07) e da La Liga pelo Atlético Madrid (2013-14).

Também ganhou em Portugal

Se tivermos em conta que Portugal é atualmente o sexto país no ranking da UEFA, João Cancelo até poderá gabar-se, a confirmar-se o título do Barça, de ser igualmente o único a vencer cinco dos seis principais campeonatos da Europa, uma vez que foi também campeão pelo Benfica de Jorge Jesus em 2013-14, apesar de ter atuado apenas num jogo da I Liga. Para o pleno, fica a faltar um título em França, onde nunca jogou.

Uma carreira em cheio para um jogador que deu os primeiros toques na bola nas camadas jovens do Barreirense, de onde saltou para a formação do Benfica em 2007. Sem espaço na equipa principal das águias, após mais de 50 jogos pelos bês encarnados, transferiu-se para o Valência no verão de 2014, iniciando em Espanha um percurso que já vai em 12 anos no estrangeiro.

Além dos campeonatos de Portugal, Itália, Inglaterra e Alemanha também venceu uma Taça da Liga pelo Benfica (2013-14), uma Supertaça de Itália pela Juventus (2018) e uma Taça de Inglaterra (2022-23), duas Taças da Liga (2019-20 e 2020-21) e uma Liga dos Campeões (2022-23) pelo Manchester City. Por Portugal ganhou a Liga das Nações em 2018-19 e fez parte da caminhada rumo à conquista do torneio em 2024-25, embora não tivesse marcado presença na final four.

Futuro em aberto

Com contrato por mais um ano com o Al Hilal, Cancelo é pretendido a título definitivo pelo Barcelona, mas há um desencontro de verbas entre o que os catalães estão dispostos a dar e o que os sauditas pretendem receber.

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