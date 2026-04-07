Barcelona estuda avanço por Cancelo sem querer passar da fasquia dos 10 milhões de euros

João Cancelo está em bom momento no Barcelona e o clube já equaciona avançar com uma proposta para os seus serviços. Pelo que o DN conseguiu saber, o interesse do Barça em contratar o lateral português existe e a questão financeira tem maior importância, já que aos 31 anos o clube entende não poder ressarcir o Al Hilal pelo valor que investiu no defesa. Os sauditas pagaram 25 milhões por Cancelo em 2024 e depois das 11 assistências e 39 jogos com a camisola, o defesa optou por pedir uma mudança e o Barcelona voltou a ser destino por empréstimo, como acontecera quando militava no Man. City.Vai com 13 jogos e três assistências e ganhou fulgor, quando, inicialmente, foi requisitado para ser segunda opção. Nesta fase, o clube tenciona avançar para a contratação e estimará em cerca de 10 milhões de euros a proposta inicial, recordando que já pagara perto de 5 M€ para o empréstimo. Além disso, com base no salário que auferia na Arábia, Cancelo aceitou baixar o vencimento para estar no Barcelona e jogar na Europa, galvanizando-se para ser convocado para o Mundial, que será o segundo da carreira. É aliado na negociação. Aventou-se na imprensa espanhola a possibilidade de uma rescisão de contrato para acomodar mais facilmente a assinatura pelo Barça, mas essa hipótese não foi confirmada ao DN por fontes próximas ao jogador."Há sempre opções. Tenho contrato com outro clube, mas há sempre opções. Vamos ver o que acontece no final da época", disse Cancelo esta terça-feira enquanto fazia a antevisão ao jogo com o Atlético Madrid (quarta-feira às 20 horas). "O futebol pode mudar num instante. No início, havia dúvidas, diziam que eu estava acabado, mas isso é futebol. Agora não estamos a ter essa conversa", comentou logo a seguir, lembrando as muitas críticas que leu quando foi requisitado novamente pelo clube. Foi preponderante no fim de semana na vitória com o Atlético de Madrid e fez capa na Catalunha.