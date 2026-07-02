Português Gonçalo Ramos saiu do PSG e é o reforço mais caro da história do AC Milan.
Português Gonçalo Ramos saiu do PSG e é o reforço mais caro da história do AC Milan.UEFA.com
Mundial 2026

Seleção de Portugal tem metade do plantel com mudança de clube à vista

Bernardo Silva e Gonçalo Ramos rumaram a Real Madrid e AC Milan. Os quatro centrais podem ir para outras paragens. Já o PSG blindou Mendes, Vitinha e Neves. Assim como fez o Al Nassr com Ronaldo.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Futebol
Mundial 2026
João Neves
Roberto Martínez
Cristiano Ronaldo
Vitinha
Gonçalo Ramos
Bernardo Silva
Seleção portuguesa
DN Sport
11x11
mercado transferências
Diário de Notícias
www.dn.pt