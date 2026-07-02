Seleção de Portugal tem metade do plantel com mudança de clube à vista

Portugal entra em ação no embate para os 16 avos de final do Campeonato do Mundo frente à Croácia com mais de metade do plantel a ter interessados e muitos destes a sonhar com uma mudança de ares nos clubes onde militam, sem dar como adquirida a continuidade nos lugares que lhe valeram a convocatória. Tem, portanto, alto impacto no seu futuro o que possa fazer a Seleção na prova. Mesmo com pouco mais de dez minutos em campo no Mundial 2026, Gonçalo Ramos é já destaque internacional porque é o reforço mais caro da história do AC Milan, avançou a Gazzetta dello Sport, contabilizando 74 milhões de euros de investimento para o adquirir ao bicampeão europeu Paris SG. Ainda no universo AC Milan, Rafael Leão tem expressado a vontade de testar-se em Inglaterra ou Espanha, restando perceber se Rúben Amorim, novo técnico dos rossoneri, conseguirá convencê-lo a ficar no clube. Entre as transferências de mundalistas já confirmadas surge a de Bernardo Silva, que chegou livre ao Real Madrid (assinou por dois anos) depois de mais de 450 jogos pelo Manchester City, com 19 troféus em nove épocas. Depois, há vários jogadores a despertar cobiça ou à espreita de oportunidade para dar novo passo na carreira. A começar pela baliza, Diogo Costa é o dono das redes nacionais desde o Mundial de 2022 e tem visto sempre a cotação subir após os torneios pelas seleções. É, nesta fase, um dos maiores encaixes que o FC Porto poderá fazer. Tanto assim é que, na renovação de 2025 até 2030, a cláusula de rescisão passou de 75 para 60 milhões de euros, o que poderá facilitar uma oportunidade de negócio. Paris SG e Liverpool seguem o guardião de 26 anos, que brilhou contra a Colômbia. Suplente do jogador do FC Porto nas Quinas, José Sá também projeta uma mudança. Com um ano de contrato no Wolverhampton, o plano é evitar jogar no Championship depois da descida de divisão do clube inglês. Nottingham Forest, clube de onde saiu Vítor Pereira, e os turcos do Besiktas, de acordo com o Talk Sport , apareciam como soluções para o jogador de 33 anos. Na defesa, João Cancelo está forçado a apresentar-se na pré-temporada do Al Hilal. Com um ano de contrato remanescente, o ala fez saber que queria sair para o Barcelona, onde alinhou por empréstimo, afirmando-se como titular rumo à convocatória de Roberto Martínez. O jogador está disposto a baixar o patamar salarial para se juntar aos catalães por dois anos, mas os sauditas querem reaver parte dos 20 milhões de euros que pagaram ao Manchester City. Dos centrais portugueses, nenhum poderá dizer, com certeza, que continua no clube atual. Rúben Dias, de acordo com o portal CaughtOffside, poderá estar recetivo a uma mudança apesar de ter contrato até 2030. Bayern, Real Madrid e PSG foram apontados ao jogador de 29 anos, mas interessados não faltarão, dependendo, sim, do português a vontade de sair do City depois do adeus de Guardiola. Daí que se escreva em Inglaterra que Enzo Maresca avaliará o plantel e a motivação do mesmo nos primeiros momentos de temporada. Tomás Araújo, titular contra a RD Congo, foi observado pelo Dortmund, mas o Bayern também o seguira na Liga dos Campeões e a ida de José Mourinho para o Real Madrid também justificou notícias de possível interesse merengue. Com cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, o Benfica poderia aceitar uma proposta a rondar os 50, mas isso também depende da continuidade de António Silva, que entra no último ano de contrato e rejeitou a proposta de renovação. Gonçalo Inácio, ainda sem minutos no Mundial, está, segundo a Imprensa inglesa, na lista de alvos do Liverpool, situação reforçada pela contratação de Andoni Iraola, técnico que procura um central canhoto para potenciar a construção de jogo. O jogador do Sporting, pelo que o DN sabe, está aberto a uma mudança para um campeonato de topo. O defesa de 24 anos tem cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, renovada em dezembro. Quanto a Renato Veiga, conseguiu agarrar a titularidade no Mundial e é, notoriamente, um dos destaques da fase de grupos, o que aumentará a cobiça no jogador formado no Sporting e que fez carreira júnior como médio. Chegou ao Villarreal em 2025/26 (contratado ao Chelsea por 24,5 milhões de euros), com vínculo por sete anos, e tornou-se titular indiscutível. O Chelsea tem direito a 40% de uma mais-valia.Na mesma situação de Rúben Dias, Matheus Nunes será avaliado no Manchester City, com o qual tem mais dois anos de contrato. A mudança é plausível porque tem perdido espaço. No caso de Samu Costa, o Benfica chegou a ser associado, mas é o Leipzig que tem observado insistentemente o médio. O Maiorca exige 25 milhões e a convocatória para o certame abre as portas de saída.Aos mencionados juntam-se mais dois nomes do meio-campo para a frente. Francisco Trincão tem na Premier League o destino preferencial e, depois de o Sporting investir 18 milhões de euros, em três momentos diferentes, para o contratar ao Barcelona, haverá abertura para negociar abaixo da cláusula de 60 milhões. Francisco Conceição, depois de a Juventus falhar a Liga dos Campeões, é tido como negociável. .Sobram, portanto, 12 jogadores sem vislumbre aparente de mudança. O guardião titular do Sporting, Rui Silva, foi recrutado ao Bétis em 2025 e tem contrato válido até 2028. O clube não procura outra solução para a baliza.Na defesa, Nélson Semedo foi recrutado ao Fenerbahçe em 2025 e, fora a lesão contraída antes do Mundial, garantiu lugar no onze (fez 40 jogos), tendo um ano restante no contrato, que o clube, avançam na Turquia, tenta ampliar; por sua vez, Diogo Dalot privilegia ficar no Manchester United (contrato até 2028) e a polivalência faz dele um elemento importante na rotação de Michael Carrick, segundo o Manchester Evening News; e Nuno Mendes, bicampeão europeu pelo PSG, é inegociável para o clube nesta fase, tendo renovado até 2030.Com o mesmo grau de certeza parecem estar as situações de Vitinha e João Neves. Para o jogador de 26 anos, a Cadena Ser avançou que, com José Mourinho a bordo, Florentino Pérez poderia avançar para uma proposta de 150 milhões de euros. Em março, o médio foi categórico. “Seria pouco inteligente sair. Não seria o melhor para mim nesta fase. Sinto-me bem aqui”, declarou Vitinha, em março, ao Canal 11 ainda antes de ser novamente campeão europeu. João Neves vendido pelo Benfica em 2024, e já perfazendo 65 milhões de euros em lucro, também é visto como inegociável pelo PSG. Luis Enrique referiu várias vezes que projeta a evolução do jogador de 21 anos a um longo prazo.Outro médio, Rúben Neves, acertou em fevereiro a renovação com o Al Hilal até 2029. Quanto a Bruno Fernandes, este está a negociar a renovação com o Manchester United: depois de ter rejeitado propostas da Arábia Saudita, a época com recorde de assistências reforçou a crença de Carrick em manter o capitão.No setor mais adiantado dos convocados de Martínez surge Pedro Neto, que está em trajeto ascendente no Chelsea e conta ficar às ordens de Xabi Alonso. Já João Félix salientou a estabilidade encontrada no primeiro ano de Al Nassr. Por fim, Ronaldo: fez greve em fevereiro, mas prolongou contrato com o Al Nassr até 2027, auferindo 15 milhões de euros por mês e vendo no atual campeão saudita a oportunidade perfeita para atingir os mil golos na carreira. .Barcelona estuda avanço por Cancelo sem querer passar da fasquia dos 10 milhões de euros.Lágrimas no Etihad: Bernardo Silva despede-se do Manchester City após nove anos de glória.AC Milan anuncia a contratação de Gonçalo Ramos por um valor recorde 74 milhões de euros .Vitinha e Nuno Mendes distinguidos pela FIFPro no Onze do Ano 2025