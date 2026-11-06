São ouvidos esta sexta-feira pelo MP os 86 manifestantes detidos na acampada de Lisboa

Os 86 manifestantes detidos nas últimas cargas policiais na Acampada de Lisboa, na Praça D. Pedro IV, no Rossio, vão esta sexta-feira, 6 de outubro, ser ouvidos pelo Ministério Público

Os 55 manifestantes detidos na madrugada de 20 outubro, por resistência na Acampada pelo direito à habitação, foram constituídos arguidos e vão ser ouvidos pelo Ministério Público, a partir das 10h00, no Juízo Local de Pequena Criminalidade de Lisboa.

Mais tarde, será a vez dos 31 detidos na Acampada de Lisboa, durante a madrugada de 25 de outubro. Estão acusados por desobediência e serão ouvidos pelo Ministério Público às 13h00, também no Juízo Local de Pequena Criminalidade de Lisboa.

Recorde-se que o Ministério Público admitiu, na quarta-feira, arquivar o inquérito por desobediência aos detidos, em 20 e 25 de outubro, nas manifestações pela habitação em Lisboa, tendo em conta a sentença do Tribunal Administrativo que deu razão a uma manifestante.

No despacho, a que a Lusa teve acesso, o procurador sustenta que, embora tenha sido proposta aos arguidos a suspensão provisória do processo, tal não afasta a “hipótese de arquivamento, face aos fundamentos jurídicos” na decisão que autorizou Renata Cambra a manifestar-se com uma tenda no Rossio até 24 de novembro, bem como à ponderação da proporcionalidade da ação policial, “já que, em abstrato, os fins não justificam todos os meios”.