Sintra. Pescador lúdico morre na praia das Maçãs

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) informou esta terça-feira, 19 de maio, que um pescador lúdico de 68 anos morreu na segunda-feira, "após alegadamente ter sofrido uma queda na praia das Maçãs, no concelho de Sintra".Na sequência do alerta dado às 20h00 por um popular que estava na zona, foram ativados elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Cascais, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Colares e o INEM. O Comando Local da Polícia Marítima de Cascais tomou conta da ocorrência.Explica a AMN em comunicado que, "à chegada ao local, a equipa de resgate vertical" dos bombeiros "removeu a vítima, tendo o auto de verificação do óbito sido efetuado no local pelo médico do INEM".O corpo do pescador lúdico foi depois levado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses da Guia.Para prestar apoio aos familiares da vítima, o gabinete de psicologia da Polícia Marítima foi ativado. .Homem morre após queda enquanto praticava parapente em Sesimbra.Homem com cerca de 80 anos morre "após cair à água" numa praia de Peniche