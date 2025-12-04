Homem com cerca de 80 anos morre "após cair à água" numa praia de Peniche

Um homem morreu, esta quinta-feira, 4 de dezembro, no mar na praia do Porto da Areia Sul, em Peniche, de acordo com um comunicado da Autoridade Marítima Nacional em comunicado.O alerta de que "um homem tinha caído à água" foi dado às 14h45 para o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, tendo sido de imediato ativados a Estação Salva-vidas, a Polícia Marítima, os Bombeiros Voluntários de Peniche e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).Antes de os meios de socorro chegarem ao local, uma pessoa que estava no local, saltou ao mar para resgatar homem, algo que acabou por não conseguir, de acordo com a Autoridade Marítima Nacional (AMN).O homem de cerca de 80 anos foi retirado por um dos elementos da Polícia Marítima em estado inconsciente, tendo sido transportado para o areal da praia. Os bombeiros de Peniche e do INEM fizeram depois as manobras de reanimação, mas "não foi possível reverter a situação".O óbito foi declarado no local, tendo o corpo sido transportado para o Instituto de Medicina Legal de Torres Vedras.A Polícia Marítima está agora a investigar as causas da morte.