Homem morre após queda enquanto praticava parapente em Sesimbra

Um homem de 69 anos, de nacionalidade espanhola, morreu ao final da tarde de quinta-feira (12 de março), após sofrer uma queda numa arriba enquanto praticava parapente na praia das Bicas, em Sesimbra.De acordo com informação revelada esta sexta-feira (13) pela Autoridade Marítima Nacional (AMN), o alerta foi dado às 18h22, através do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal. Para o local, "deslocaram-se de imediato" tripulantes da Estação Salva-Vidas de Sesimbra e elementos do Posto da Polícia Marítima de Sesimbra."À chegada, constatou-se que a vítima se encontrava numa zona de difícil acesso e em paragem cardiorrespiratória. Um dos tripulantes da Estação Salva-vidas, conseguiu alcançar a vítima e iniciou as manobras de reanimação, não tendo sido possível reverter a situação", explica a AMN, em comunicado enviado às redações. Fonte da Polícia Marítima disse à Lusa que o óbito foi declarado no local.As operações para a retirada do corpo prolongaram-se durante a noite de quinta-feira, uma vez que se encontrava numa zona de difícil acesso, indicou a mesma fonte. "Após várias tentativas sem sucesso de retirada da vítima do local, foi acionada a equipa de operações de Grande Ângulo dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas, que retirou o corpo", segundo a Autoridade Marítima Nacional.O corpo foi levado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Setúbal, tendo sido ativado o gabinete de psicologia da Polícia Marítima para prestar apoio aos familiares da vítima. A Polícia Marítima apreendeu o equipamento de parapente e "contactou o Ministério Público, que irá efetuar as devidas diligências".