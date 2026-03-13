Homem morre após queda enquanto praticava parapente em Sesimbra
A queda do praticante de parapente, de nacionalidade espanhola, aconteceu ao final da tarde de quinta-feira na praia das Bicas, em Sesimbra. O óbito foi declarado no local.
Um homem de 69 anos, de nacionalidade espanhola, morreu ao final da tarde de quinta-feira (12 de março), após sofrer uma queda numa arriba enquanto praticava parapente na praia das Bicas, em Sesimbra.

De acordo com informação revelada esta sexta-feira (13) pela Autoridade Marítima Nacional (AMN), o alerta foi dado às 18h22, através do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal. Para o local, "deslocaram-se de imediato" tripulantes da Estação Salva-Vidas de Sesimbra e elementos do Posto da Polícia Marítima de Sesimbra.

"À chegada, constatou-se que a vítima se encontrava numa zona de difícil acesso e em paragem cardiorrespiratória. Um dos tripulantes da Estação Salva-vidas, conseguiu alcançar a vítima e iniciou as manobras de reanimação, não tendo sido possível reverter a situação", explica a AMN, em comunicado enviado às redações. Fonte da Polícia Marítima disse à Lusa que o óbito foi declarado no local.

As operações para a retirada do corpo prolongaram-se durante a noite de quinta-feira, uma vez que se encontrava numa zona de difícil acesso, indicou a mesma fonte. "Após várias tentativas sem sucesso de retirada da vítima do local, foi acionada a equipa de operações de Grande Ângulo dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas, que retirou o corpo", segundo a Autoridade Marítima Nacional.

O corpo foi levado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Setúbal, tendo sido ativado o gabinete de psicologia da Polícia Marítima para prestar apoio aos familiares da vítima.  

A Polícia Marítima apreendeu o equipamento de parapente e "contactou o Ministério Público, que irá efetuar as devidas diligências".

