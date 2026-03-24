Secretário-geral da Câmara de Lisboa suspenso de funções e proibido de contactar funcionários da autarquia

Alberto Laplaine Guimarães foi esta terça-feira, 24 de março, suspenso de funções, na sequência da Operação Lúmen, decretou o Tribunal de Instrução Criminal do Porto. O secretário-geral da Câmara de Lisboa ficou ainda proibido de contactar com outros arguidos ou com funcionários da autarquia, avança a SIC Notícias.Os quatro arguidos detidos na operação “Lúmen”, que investiga alegados crimes económicos em contratos para a instalação de luzes de Natal, foram libertados no domingo e ficaram a conhecer esta terça-feira as medidas de coação.Já o dono da Castros Iluminações, principal suspeito, vai ter de pagar uma caução de 100 mil euros, ficando também inibido de exercer funções na empresa.Também Carla Salsinha terá de deixar o cargo na União de Associações de Comércio e Serviços (UACS)..Operação Lúmen: Juiz decide libertar todos os arguidos detidos . A PJ deteve, há uma semana, quatro pessoas suspeitas dos crimes de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, abuso de poder e associação criminosa, relacionados com o fornecimento e a instalação de iluminações festivas. Dez municípios, incluindo Lisboa, foram alvo de buscas. .Secretário-geral da Câmara de Lisboa fica em liberdade, mas suspenso de funções