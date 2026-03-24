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Câmara de LisboaFoto: Gonçalo Villaverde
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Secretário-geral da Câmara de Lisboa suspenso de funções e proibido de contactar funcionários da autarquia

Na sequência da Operação Lúmen, dono da Castros Iluminações terá de pagar caução de 100 mil euros, ficando também inibido de exercer funções na empresa. Carla Salsinha terá de deixar o cargo na UACS.
David Pereira
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Alberto Laplaine Guimarães foi esta terça-feira, 24 de março, suspenso de funções, na sequência da Operação Lúmen, decretou o Tribunal de Instrução Criminal do Porto.

O secretário-geral da Câmara de Lisboa ficou ainda proibido de contactar com outros arguidos ou com funcionários da autarquia, avança a SIC Notícias.

Os quatro arguidos detidos na operação “Lúmen”, que investiga alegados crimes económicos em contratos para a instalação de luzes de Natal, foram libertados no domingo e ficaram a conhecer esta terça-feira as medidas de coação.

Já o dono da Castros Iluminações, principal suspeito, vai ter de pagar uma caução de 100 mil euros, ficando também inibido de exercer funções na empresa.

Também Carla Salsinha terá de deixar o cargo na União de Associações de Comércio e Serviços (UACS).

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Operação Lúmen: Juiz decide libertar todos os arguidos detidos

A PJ deteve, há uma semana, quatro pessoas suspeitas dos crimes de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, abuso de poder e associação criminosa, relacionados com o fornecimento e a instalação de iluminações festivas. Dez municípios, incluindo Lisboa, foram alvo de buscas.

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Secretário-geral da Câmara de Lisboa fica em liberdade, mas suspenso de funções
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