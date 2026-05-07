Revista de imprensa. Mais de 120 agentes e militares afastados em quatro anos e decreto sobre tarefeiros
Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

Revista de imprensa. Mais de 120 agentes e militares afastados em quatro anos e decreto sobre tarefeiros

Leia os destaques da imprensa desta quinta-feira, 7 de maio.
Sofia Fonseca
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A propósito das recentes detenções no âmbito do caso de tortura na esquadra do Rato, em Lisboa, o Público avança que em quatro anos, a PSP e a GNR afastaram 129 agentes e militares. Segundo o jornal,
47 militares da GNR e 82 agentes da PSP foram demitidos ou aposentados compulsivamente entre 2022 e abril deste ano, num somatório que ganhou particular expressão desde que o ex-diretor nacional da PJ, Luís Neves, assumiu funções como ministro da Administração Interna, com 11 agentes afastados entre fevereiro e abril.

Também a propósito deste caso, o Correio da Manhã avança que o irmão do cantor Nininho Vaz Maia é visado em várias denúncias de agressões graves a detidos em esquadras da PSP. Mário Vaz Maia, um dos detidos na operação de terça-feira, aparece igualmente em fotografias e vídeos que constam no inquérito-crime da 11.ª secção do DIAP do Ministério Público de Lisboa.

O Jornal de Notícias também destaca este caso para dizer que dois chefes da PSP são suspeitos de participar em agressões a imigrantes.

O Diário de Notícias escreve que as chefias são o novo foco da investigação mas o destaque da edição desta quinta-feira tem a ver com novo decreto-lei que restringe tarefeiros às urgências e define incompatibilidades.

Revista de imprensa. Mais de 120 agentes e militares afastados em quatro anos e decreto sobre tarefeiros
Leia aqui o DN desta quinta-feira, 7 de maio

Também o Expresso destaca este tema. "Cinco meses depois, decreto sobre médicos tarefeiros volta a Conselho de Ministros: depois das dúvidas de Marcelo, a decisão será de Seguro", titula. "Diploma que pretende mudar regras de contratação de médicos anda desde outubro entre o Governo e Belém. Esta quinta-feira volta a Conselho de Ministros, com poucos ajustes em relação à versão que Marcelo tinha devolvido, mas já com valores: as horas extra dos médicos nas urgências acima do limite legal anual podem valer um incentivo entre os 40% e 80% do salário base", escreve.

O Negócios diz que os chineses da CTG recuperam em 2027 todo o investimento na EDP. "Basta que a elétrica pague no próximo ano um dividendo de 12 cêntimos para que a China Three Gorges consiga recuperar a totalidade do capital investido ao longo da última década. São pouco mais de 110 milhões de euros", lê-se.

O Eco diz que a Linha Rubi do Metro do Porto salta do PRR. “Não sendo possível concluir a expansão da Linha Rubi do Metro do Porto no prazo estipulado no PRR, o projeto sairá do âmbito do Plano“, confirmou ao jornal online fonte oficial do Ministério da Economia e Coesão. “Quanto à possível utilização das verbas, será avaliada em momento oportuno”, acrescentou.

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