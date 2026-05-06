Leia aqui o DN desta quinta-feira, 7 de maio

Novo decreto-lei restringe tarefeiros às urgências e define incompatibilidades. Esta é a manchete da edição desta quinta-feira, 7 de maio, do Diário de Notícias.O DN sabe que está agendado para a reunião do Conselho de Ministros de hoje, dia 7 de maio, a discussão de dois documentos importantes para a Saúde: o decreto-lei que define o vínculo dos médicos tarefeiros, que foi devolvido ao Governo por Marcelo Rebelo de Sousa no último dia de 2025 para “aperfeiçoamentos”, e a nova Lei Orgânica do INEM.Descarregue a edição eletrónica do jornal no link abaixo:.Na foto de capa vai para a habitação. Estrangeiros compraram 1392 casas em Lisboa no ano passado. Menos só em 2017.Outros temas:Inquéritos INEM. Ministério Público arquivou todos os casos de mortes suspeitas por falta de socorro.Lei Laboral. PS passa bola ao Governo e Chega quer negociar no ‘outsourcing’ e idade de reforma Esquadra do Rato. Chefias são novo foco das investigações Reino Unido. Irá Keir Starmer conseguir resistir ao desaire eleitoral dos trabalhistas?Decisão. Governo aprova regime para bolsas de nicotina e proíbe venda a menoresDivergência. Saída de militares norte-americanos da Alemanha é o menor dos problemas para a Defesa europeiaHantavírus. “Se fosse em Portugal, Madeira e Açores tinham condições para navio atracar”Thriller. Aventuras no pequeno ecrã da NetflixRoménia. Sons do rock’n’roll na rádio romena Canadá. Histórias iranianas em tom canadianoLiga Europa. Sporting de Braga joga na Alemanha com o Friburgo o acesso à história europeia