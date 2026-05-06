Ministra defende que nova lei orgânica é a única peça que falta para INEM ter um estatuto.
Ministra defende que nova lei orgânica é a única peça que falta para INEM ter um estatuto.FOTO: MANUEL DE ALMEIDA
Sociedade

Novo decreto-lei restringe tarefeiros às urgências e define incompatibilidades

DN sabe que está agendado para a reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira a discussão de dois documentos importantes para a Saúde: o decreto-lei que define o vínculo dos médicos tarefeiros, que foi devolvido ao Governo por Marcelo Rebelo de Sousa no último dia de 2025 para “aperfeiçoamentos”, e a nova Lei Orgânica do INEM.
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