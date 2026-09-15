Revista de imprensa. Escolas sem vagas, IRS e crise na Justiça brasileira dominam as manchetes

O arranque do ano letivo e as dificuldades para encontrar lugar nas escolas marcam as primeiras páginas dos jornais generalistas desta terça-feira, 15 de setembro. O Público faz manchete com “Escolas de Lisboa aumentam turmas para encaixar alunos sem vagas”. Uma reunião de emergência entre diretores escolares e a nova agência prolongou-se durante sete horas, enquanto a Fenprof denuncia mais de 700 casos em Sintra e responsabiliza a reorganização do Ministério da Educação.

O Jornal de Notícias segue a mesma área. “Há cada vez mais câmaras a oferecer refeições aos alunos”, titula o diário, que refere que, além dos cerca de 370 mil beneficiários com carências económicas, o apoio já foi alargado a mais 20 mil estudantes sem direito a ação social escolar.

Na primeira página, o JN chama ainda a atenção para a crise provocada no Brasil pelo caso de fraude financeira que está a gerar tensão na Justiça e a contaminar a campanha eleitoral. A primeira volta das eleições, recorde-se, ocorre no dia 4 de outubro, em pleno furacão nos bastidores com as revelações do envolvimento de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e outros agentes da política com o Caso Master.

Já o Correio da Manhã faz manchete com o IRS: “Governo devolve 16 euros por mês”. O valor corresponde ao alívio fiscal médio anunciado pelo Executivo de Luís Montenegro, enquanto a associação de consumidores alerta para uma nova redução dos reembolsos em 2027. O jornal destaca ainda os problemas no início do ano letivo, com alunos sem saberem para onde vão devido à falta de vagas, e a abertura de um inquérito ao diretor nacional da Polícia Judiciária.

No Diário de Notícias, o principal destaque vai para um estudo internacional sobre a qualidade da democracia. “A democracia está em declínio no mundo e Portugal não é exceção”, titula o DN. Alex Hudson, investigador envolvido no relatório Estado Global da Democracia 2026, explica ao jornal que os recuos portugueses são particularmente acentuados ao nível das liberdades civis e aponta uma maior participação política como uma das possíveis respostas.

Na capa, o DN destaca ainda uma entrevista a Constantino Sakellarides, que, ao fim de 47 anos, considera “justo dizer que o SNS está em cuidados paliativos”.