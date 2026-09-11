Revista de imprensa. Avisos de Passos a Montenegro e bónus nas pensões em destaque
O bónus das pensões e a descida do IRS anunciado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, no debate da moção de censura apresentada pelo Chega continua a ser notícia, com o Jornal de Notícias a noticiar que estas medidas serão pagas com os ganhos do Estado com o IVA. O JN refere que foram arrecadados 10 milhões de euros desde o início da guerra no Irão e que o preço dos combustíveis foi decisivo para o enorme aumento da receita.
No Público, a manchete nota que a inflação alta por mais tempo faz antever novas subidas dos juros, lembrando que o Banco Central Europeu subiu taxas e deu sinais de que poderá fazê-lo outra vez, mas também que os juros da dívida estão mais altos.
A área das finanças e economia também merece destaque no Nascer do Sol, que noticia que orçamento fantasma esvazia oposição, sublinhando que a proposta minimalista do governo - apenas com metas para a despesa e para a receita e com poucas medidas concretas, mas já com anunciada descida de IRS - deixa pouca margem de manobra aos partidos que não apoiam o governo.
Denúncia contra cartel trama rede de prostituição é o destaque do Correio da Manhã, que nota que carta anónima sobre tráfico de droga iniciou investigação e que escutas telefónicas revelam contratação de mulheres no âmbito do escândalo do Elefante Branco.
O Diário de Notícias dá destaque ao facto que 70 mil alunos regressam às aulas sem terem todos os professores, referindo ainda que falta preencher cerca de 2000 horários. Segundo o ministro Fernando Alexandre, cerca de 50% das necessidades de docentes concentram-se na Grande Lisboa e na Península de Setúbal.
A política é o tema da manchete do Expresso, que noticia que Passos Coelho avisa Luís Montenegro que "o tempo está a esgotar-se". De acordo com o semanário, o antigo primeiro-ministro assina prefácio de livro de Pedro Gomes Sanches, vincando que o fim do PRR torna inadiável uma agenda reformista. É também noticiado que Passos Coelho e o socialista Sérgio Sousa Pinto vão entregar uma lista de políticas urgentes ao governo e ao presidente da República, António José Seguro.
A edição de fim de semana do Negócios dedica grande parte da sua primeira página ao 11 de Setembro, notando que na aviação há o antes e o pós-2001 e que a banca foi forçada a ser vigilante, mas também os oito momentos-chave do abrandamento da economia mundial após os ataques.
A venda da TAP é o tema principal da edição de fim de semana do Jornal Económico, com a Air France-KLM a incluir a opção para pagamento da companhia aérea portuguesa em ações. Segundo este jornal, a possibilidade de parte do pagamento ser feito por ações estava prevista no caderno de encargos, para atrair grandes transportadoras, mas só a Air France-KLM terá colocado a opção na oferta que fez. A decisão deverá ser conhecida antes da apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2027.
No Observador, o destaque é a Inteligência Artificial, sendo colocadas dez perguntas sobre o alerta que pôs um prazo na humanidade. O jornal online lembra ainda que um investigador da Anthropic demitiu-se e deixou o mundo a pensar que o fim da humanidade pode estar próximo.