O ano letivo 2026/27 vai iniciar-se enfrentando um problema antigo: alunos sem professores.
O ano letivo 2026/27 vai iniciar-se enfrentando um problema antigo: alunos sem professores. Carlos Carneiro / Global Imagens
Sociedade

Ano letivo começa com 70 mil alunos sem todos os docentes

Segundo o ministro Fernando Alexandre cerca de 50% das necessidades de docentes concentram-se na Grande Lisboa e na Península de Setúbal. Falta preencher cerca de dois mil horários.
Cynthia Valente
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