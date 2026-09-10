Ano letivo começa com 70 mil alunos sem todos os docentes

É a principal preocupação da comunidade escolar e tema recorrente nos últimos anos. Faltam professores nas escolas e o ano letivo, que está a arrancar, voltará a deixar milhares de alunos sem aulas. Em declarações à comunicação social, Fernando Alexandre, admitiu haver mais de dois mil horários por preencher, sendo que cerca de 50% das necessidades de docentes se concentram na Grande Lisboa e na Península de Setúbal.À margem da inauguração da Residência Universitária Confiança, em Braga, o ministro lamentou a falta de planeamento dos Executivos anteriores, tendo em conta as “cerca de quatro mil reformas por ano”. “De qualquer forma nós estamos a conseguir atrair novos professores. Nos últimos dois anos conseguimos atrair 11 mil novos professores”, garantiu. O governante adiantou ainda a existência de um grande número de professores ausentes das escolas por motivo de doença. “Só na última semana tivemos cerca de duas mil baixas”, afirma. A necessidade de colocação de professores irá, por isso, manter-se.Ao DN, Davide Martins, especialista em Estatísticas da Educação, avança que quase 70 mil alunos poderão iniciar o ano letivo sem todos os professores colocados, de acordo com dados relativos aos horários em contratação de escola ainda disponíveis a 9 de setembro.Os números referem-se a horários em contratação de escola que ficaram disponíveis por falta de candidatos ou por não terem sido aceites, o levantamento feito pelo especialista. A distribuição territorial mostra uma forte concentração do problema na região de Lisboa, com 227 horários por atribuir, seguindo-se Setúbal, com 116, e Faro, com 55. Só Lisboa e Setúbal representam 343 horários, cerca de 58% do total identificado no país.Também existem diferenças relevantes entre grupos de recrutamento. O 1.º Ciclo do Ensino Básico é o mais afetado, com 119 horários ainda disponíveis. A situação assume particular expressão em algumas escolas. A Casa Pia de Lisboa aparece no topo da lista, com 19 horários, correspondentes a 433 horas. Seguem-se o Agrupamento de Escolas Ruy Belo, em Sintra, com 15 horários e 375 horas, e o Agrupamento de Escolas João Villaret, em Loures, com dez horários e 231 horas.Segundo Fernando Alexandre, alguns desses horários podem ser preenchidos em breve, com as colocações de professores pelas reservas de recrutamento. A partir do dia 18, a colocação de docentes passará a ser feita diariamente, uma novidade em relação aos anos letivos anteriores. Apesar de não haver ainda um número oficial de alunos sem aulas, o Governo assume o problema e promete continuar a implementar medidas para combater a escassez de professores.. Vocação é a motivação para abraçar a carreira docenteHá quem contrarie as estatísticas da falta de docentes e abrace a carreira por vocação e quase como se se tratasse de uma missão de vida. É o caso de Beatriz Senra, caloira do curso de Educação Básica da Universidade do Minho (UM), no qual ingressou com uma média de 18,2 valores. A jovem tinha entrado num outro curso o ano passado, mas rapidamente percebeu que devia “ouvir o coração”. “Sempre gostei muito de crianças e a melhor forma para as ajudar a desenvolverem-se e gostarem de aprender é ensiná-las”, explica ao DN.Para a jovem, “são os professores de 1.º ciclo que formam todas as profissões, moldam a mente de uma criança” e isso, acrescenta, “é um papel muito importante a desempenhar”. Questionada sobre as condições da carreira, Beatriz diz estar ciente de que se trata de uma profissão desgastante e com salário pouco atrativo, mas acredita que acima do valor monetário está o gosto em fazer o que realmente nos preenche”. “Concorri por vocação e acredito que a vocação nos ajuda a desempenhar um bom papel”, conclui. Camila Sampaio Ferreira, que ingressou no curso de Educação Básica, da UM, com uma média de 18,1 valores, partilha da mesma motivação. A escolha pela carreira docente, explica, foi feita por vocação e pelo gosto em trabalhar com crianças. “Eu entrei neste curso porque sempre gostei muito de crianças e sempre quis perceber como pensam e observam o mundo. Foi puramente vocação”, sublinha.A jovem reconhece que as condições da profissão não são as melhores, nomeadamente no que diz respeito ao salário, mas considera que “acaba por compensar se se fizer por gosto”. A decisão de seguir este caminho contou com o apoio da família, embora também tenha ouvido opiniões contrárias. “Sempre quis ser professora. A família mais próxima sempre me apoiou, mas claro que tive quem me dissesse para não escolher este caminho. Mantive-me fiel ao que queria fazer”, adianta. Ainda sem saber se pretende lecionar no 1.º ou 2.º ciclo, Camila encara os próximos anos como uma oportunidade para descobrir a área que mais a realiza.Ministro promete carreira docente mais valorizadaJá o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, promete continuar o trabalho de valorização da profissão docente, apontando a revisão do Estatuto da Carreira Docente (ECD) como uma das prioridades do Governo. Numa carta dirigida aos professores, o ministro afirma querer um ECD que responda aos desafios atuais e prepare a profissão para o futuro. “Uma carreira mais atrativa, justa, previsível e valorizada, que reconheça o mérito, a experiência e a responsabilidade dos professores”, escreve.Fernando Alexandre destaca ainda a dignificação da carreira, a estabilidade profissional, a redução da burocracia, o reforço da autonomia pedagógica e das condições para ensinar e o acesso à formação contínua como desafios da valorização da profissão. Na carta, o ministro reforça também o anúncio de um novo modelo de concurso e recrutamento de docentes, que será aplicado a partir de 2027/2028 e organizará o processo em dois procedimentos concursais, “garantindo sempre a prioridade da graduação e a total transparência”. Para 2026/2027, o governante afirma que será consolidada a reforma em curso no Ministério da Educação, Ciência e Inovação, com uma revisão dos processos administrativos e dos sistemas de informação, com o objetivo de simplificar procedimentos e reduzir a introdução de informação em diferentes plataformas.Fernando Alexandre dedica também uma palavra de agradecimento aos professores classificadores dos Exames Nacionais, que responderam “com elevado sentido de missão, rigor e responsabilidade” num período “particularmente exigente e complexo”. Para 2026/2027, anuncia um novo modelo para estes professores, mantendo o pagamento pelo trabalho de classificação..Educação. Federações sindicais recusam fusão do 1.º e 2.º ciclos para compensar falta de professores.Ministro da Educação anuncia novo concurso de professores que quer preencher vagas "todos os dias". Mais de 1000 aposentações em setembro e outubroSetembro arrancou com menos 558 docentes nas escolas por aposentação e outubro prevê um número semelhante de saídas de professores do sistema (544). Os dados refletem apenas os docentes subscritores da Caixa Geral de Aposentações, podendo ser superiores, já que os números da Segurança Social não são públicos. Setembro e outubro são os meses com maior número de reformas (mais de mil) desde janeiro de 2026, quando saíram do sistema 313 professores. Em fevereiro e março foram mais de 250. Abril teve 162 aposentados; maio, 136; junho, 112; julho, 186 e agosto, 275.