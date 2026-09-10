O ano letivo 2026/27 vai iniciar-se enfrentando um problema antigo: alunos sem professores. Carlos Carneiro / Global Imagens

Sociedade

Ano letivo começa com 70 mil alunos sem todos os docentes

Segundo o ministro Fernando Alexandre cerca de 50% das necessidades de docentes concentram-se na Grande Lisboa e na Península de Setúbal. Falta preencher cerca de dois mil horários.