Revista de imprensa. Fusão do 1.º e 2.º ciclos e ebulição dos preços da energia em destaque

Os recentes anúncios fiscais do Governo continuam a ser destaque na imprensa nacional nesta quinta-feira, 10 de setembro. O Correio da Manhã destaca que a redução do IRS até ao 6.º escalão vai aumentar o rendimento líquido dos contribuintes nos últimos dois meses do ano.

No Jornal de Notícias, a manchete é sobre os pensionistas, que vão receber o novo bónus anunciado juntamente com as pensões de dezembro, mês em que também chega o subsídio de Natal à grande maioria dos reformados. O jornal explica que o suplemento extraordinário anunciado pelo Governo vai seguir o modelo dos dois anos anteriores, com valores de 100, 150 ou 200 euros, consoante o escalão da pensão auferida.

O Público traz a Educação em destaque, com uma entrevista com o ministro Fernando Alexandre a explicar que a fusão do 1.º e 2.º ciclos do ensino básico vai avançar, fazendo com que os professores até ao 4.º ano deem menos horas de aulas.

O Diário de Notícias revela que a Câmara de Lisboa foi condenada a pagar 463 mil euros pelo Russiagate, o caso dos dados dos manifestantes ucranianos entregues à embaixada russa, durante o mandato do socialista Fernando Medina como presidente.