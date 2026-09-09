Leia aqui o DN desta quinta-feira, 10 de setembro

O caso dos dados dos manifestantes ucranianos entregues à embaixada russa quando o socialista Fernando Medina era presidente da Câmara de Lisboa ainda dá que falar e faz manchete no DN desta quinta-feira:Câmara de Lisboa condenada a pagar 463 mil euros pelo RussiagateDecisão final do Tribunal Administrativo fixou uma coima de quase meio milhão de euros, descontando-lhe contraordenações que prescreveram. Defesa da Câmara diz que processo “ainda não terminou”. Advogado que representa a Comissão Nacional de Proteção de Dados contrapõe que só “erro nas contas” pode vir a diminuir o valor agora decidido.Na foto principal, o SNS:Reforço de quadros previsto até 2028 é inferior ao do ano passadoAinda se destaca entrevista a Joseph Weiler:“Há 20 anos, a Europa vivia uma cristofobia, hoje vive uma amnésia cristã”E também:Alemanha. Merz compara planos de “remigração” da AfD a “limpeza étnica”Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.Veja a primeira página em detalhe: