Revista de imprensa. Corte no IRS e complemento para pensões ocupam as manchetes

Os anúncios do primeiro-ministro no parlamento durante o debate desta terça-feira, 8 de setembro, ocupam as manchetes em vários órgão de comunicação social.

O Correio da Manhã destaca que Luís Montenegro respondeu a moção de censura com bónus nas pensões e baixa do IRS.

O Jornal de Notícias completa que o suplemento para reformas até 1611 euros será pago em dezembro e que o alívio no imposto virá em novembro.

O Diário de Notícias ressalta que as mais de três horas de debate terminaram como se esperava, só com os deputados do Chega a votar a favor da sua moção, apesar das críticas generalizadas ao ministro da Administração Interna.