Revista de imprensa. Corte no IRS e complemento para pensões ocupam as manchetes
Os anúncios do primeiro-ministro no parlamento durante o debate desta terça-feira, 8 de setembro, ocupam as manchetes em vários órgão de comunicação social.
O Correio da Manhã destaca que Luís Montenegro respondeu a moção de censura com bónus nas pensões e baixa do IRS.
O Jornal de Notícias completa que o suplemento para reformas até 1611 euros será pago em dezembro e que o alívio no imposto virá em novembro.
O Diário de Notícias ressalta que as mais de três horas de debate terminaram como se esperava, só com os deputados do Chega a votar a favor da sua moção, apesar das críticas generalizadas ao ministro da Administração Interna.
O tema ainda aparece em destaque como fotografia na capa do Público, com o jornal a recordar que o corte no IRS era hipótese descartada há uma semana, mas o jornal traz como manchete o recuo nas competências dos portugueses em Matemática e Leitura, com os resultados da edição de 2025 do Programme for International Student Assessment (PISA).
Da mesma forma, nos diários focados em economia, o Negócios avalia que os anúncios foram "um trunfo" de Montenegro contra a moção de censura do Chega, mas a publicação faz manchete sobre o consumo das famílias, que resiste ao choque da guerra no Irão. Já o Jornal Económico sublinha que o Governo passou no teste da censura com a abstenção do PS e traz na manchete a cobrança dos agricultores, que pedem apoio de 200 milhões para combater crise da energia e fertilizantes.