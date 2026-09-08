Leia aqui o DN desta quarta-feira, 9 de setembro

O principal anúncio do primeiro-ministro no parlamento durante o debate desta terça-feira faz manchete no DN:Montenegro anuncia baixa no IRS e prenda para pensionistas na moção de censura Mais de três horas terminaram como se esperava, só com os deputados do Chega a votar a favor da sua moção, apesar das críticas generalizadas ao ministro da Administração Interna. Governo aproveitou para anunciar medidas. Na foto principal, a China:Nos 50 anos depois da morte de Mao, mudou quase tudo exceto o PCC mandarAinda se destaca a Alemanha:Merkel diz que vitória da AfD é “ponto de viragem” e critica MerzE sublinha-se:Sporting-Galatasaray. Borges com “confiança inabalável” para a estreia na ‘Champions’Descarregue no link abaixo a edição eletrónica completa do jornal:.Veja a primeira página em detalhe: