Constantino Sakellarides diz que “só as fortes convicções, de António Arnaut, permitiram criar o SNS.” Gerardo Santos

Sociedade

Constantino Sakellarides. Ao fim de 47 anos, “é justo dizer que o SNS está em cuidados paliativos”

A 15 de setembro de 1979, foi publicado o decreto-Lei do então ministro dos Assuntos Sociais, António Arnaut, que cria o SNS. Daí até à atualidade, passaram 47 anos. Para assinalar a data, o DN falou com Constantino Sakellarides, professor catedrático jubilado pela Escola Nacional de Saúde Pública, um dos mentores da reforma do SNS na década de 1990, que deixa um alerta: “A situação é muito preocupante” e as Finanças também são responsáveis.