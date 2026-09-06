Sociedade
São precisos mais 600 anestesiologistas no SNS para responder ao aumento da procura de cuidados
Chefes de equipa das urgências pediátricas do Hospital D. Estefânia pediram a demissão em bloco a 4 de setembro, por falta de anestesistas nas escalas. Ao DN, o presidente do colégio da especialidade diz que o país tem médicos suficientes na área. A questão é que dos 2520 inscritos na Ordem só pouco mais de metade (1330) trabalham no SNS. Ordem diz que faltam muitos mais e vai propor 100 vagas para internato de 2027, o maior número de sempre.