Anestesistas saíram dos blocos operatórios e hoje fazem parte de todas as equipas multidisciplinares. Arquivo

Sociedade

São precisos mais 600 anestesiologistas no SNS para responder ao aumento da procura de cuidados

Chefes de equipa das urgências pediátricas do Hospital D. Estefânia pediram a demissão em bloco a 4 de setembro, por falta de anestesistas nas escalas. Ao DN, o presidente do colégio da especialidade diz que o país tem médicos suficientes na área. A questão é que dos 2520 inscritos na Ordem só pouco mais de metade (1330) trabalham no SNS. Ordem diz que faltam muitos mais e vai propor 100 vagas para internato de 2027, o maior número de sempre.